Împingător cuprins de flăcări, pe Canal

Un echipaj al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, Detaşamentul Medgidia, a intervenit, vineri noapte, pentru a stinge un incendiu izbucnit la bordul împingătorului „Duna FLDVAR“, aflat pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, aproape de intersecţia spre Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari, în apropierea kilometrului 29. Împingătorul, care aparţine unui armator austriac, sub pavilion ungar, opera şase barje ce transportau minereu de fier la Cernavodă, de unde încărcătura urma să pornească spre Ungaria. Potrivit reprezentantului armatorului, agent al Trans Canal SRL Agigea, Ion Cornea, dispeceratul firmei a primit în jurul orei 21.30, de la comandant, apelul de urgenţă, pe care l-a transmis imediat la 112. „Am ajuns aici şi am văzut că evenimentul, în ce priveşte oamenii şi încărcătura, era sub control. Echipajul s-a salvat şi nu are nicio problemă, iar barjele sunt în siguranţă. Cât despre navă... este asigurată. Aici va sosi în scurt timp un alt împingător, de peste 2.000 CP, probabil „Caloxa“, care va prelua încărcătura. Nu ştiu câţi pompieri au venit, eu văd o singură maşină de pompieri şi un camion”, a declarat pentru „Telegraf”, vineri noapte, Ion Cornea. Din primele cercetări, s-ar părea că incendiul a izbucnit în sala motoarelor. Acelaşi martor ne-a declarat că, la ora 0.00, focul încă ardea mocnit şi un fum gros inunda malul. Echipajul, format din şapte persoane (cinci marinari unguri şi doi români), a reuşit să salveze aproape toate bagajele. Potrivit martorilor, acţiunea pompierilor era îngreunată de poziţia navei, ei neputând interveni decât de pe mal. Primului echipaj ISU i s-a alăturat, după aproximativ o oră de la apelul de urgenţă, un altul, camionul descris de martor fiind dotat cu o pompă care să alimenteze continuu rezervorul de apă al maşinii de intervenţie. Tot în jurul miezului nopţii, la locul evenimentului au sosit angajaţii firmei Branic, care au împrăştiat material absorbant biodegradabil şi au montat baraje plutitoare pentru a preîntâmpina o posibilă poluare. La închiderea ediţiei, Canalul Dunăre - Marea Neagră era temporar închis, deoarece cele şase barje, purtate de curent, s-au poziţionat de-a curmezişul Canalului, împiedicând traficul. La faţa locului era aşteptat un împingător mai mic, „George“, care să rearanjeze convoiul pentru ca acesta să îşi poată urma drumul. Vom reveni cu amănunte.