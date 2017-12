Implantare auditivă încă de la vîrsta de un an

Spitalul de fonoaudiologie „Dr. Dorin Hociota” din Bucureşti îşi extinde echipa de chirurgi specializaţi în implantare auditivă, cu sprijinul Cochlear şi Medicare Technics, şi va putea efectua operaţii şi pe pacienţi cu vîrstă de un an, crescînd astfel şansele de recuperare. O echipă de medici a spitalului a urmat un stagiu de pregătire în implantarea auditivă infantilă la Freiburg şi Bucureşti, sub coordonarea unuia dintre cei mai importanţi medici în domeniu la nivel mondial, prof. dr. Roland Laszig, recunoscut pentru inovaţiile tehnice în chirurgia ORL. El a realizat, în premieră mondială, implantarea celui mai tînăr pacient, de doar 4 luni. Stagiul de pregătire a inclus doi chirurgi şi un anestezist şi a fost posibil cu susţinerea Cochlear, lider mondial în soluţii inovatoare de implantare auditivă, şi a Medicare Technics. Surditatea profundă sau hipoacuzia bilaterală permanentă este o afecţiune gravă congenitală, la nivelul urechii interne, al cohleei, care afectează între unu şi trei copii la 1.000 de naşteri. Aceasta poate surveni în perioada infantilă şi ca urmare a unor boli, precum meningita. De asemenea, ea poate fi întîlnită şi la alte vîrste, inclusiv la adulţi, în urma unor accidente sau afecţiuni. „Problema esenţială a acestei afecţiuni este faptul că implantarea trebuie să aibă loc la vîrsta de un an, astfel încît recuperarea şi integrarea în societate să se facă cu succes. Cu cît implantarea se face mai tîrziu, cu atît este mai dificil procesul terapeutic de învăţare a sunetelor şi de vorbire al copiilor. Diferenţa între un pacient infantil şi un adult este că cel din urmă şi-a pierdut auzul, dar a cunoscut sunetele, în timp ce un copil născut cu surditate profundă vine pe lume fără capacitatea de a înţelege sunetele”, a declarat managerul ORL, Medicare Technics, dr. Dan Florian. Cochlear şi Medicare au susţinut, în cadrul aceleaşi iniţiative, şi stagiul unui medic anestezist, ceea ce permite acum Spitalului “Dr. Hociota” să realizeaze operaţii de implantare şi pentru copii cu vîrsta de un an. “Anestezierea copiilor la vîrste foarte mici este o chestiune complicată şi sensibilă oriunde în lume. Există puţini specialişti care au pregătirea să realizeze acest lucru. Acum, Spitalul “Dr. Hociota” are un astfel de specialist, ceea ce înseamnă că va putea realiza mai multe operaţii de implantare la pacienţi infantili, cu şanse mult mai mari de recuperare şi integrare în societate”, a adăugat dr. Dan Florian. Implantul cohlear este un dispozitiv de tip computer care transformă stimulul sonor în impulsuri nervoase. Operaţia de implantare presupune introducerea unor electrozi direct în receptorul nervos din urechea internă (denumit cohlee) şi ataşarea unui computer miniatural la suprafaţa cutiei craniene, în zona urechii, sub piele. Sunetele sînt recepţionate de microfonul procesorului vocal extern, care analizează şi codifică sunetele în impulsuri electrice. Acestea sînt transmise prin antena ataşată prin piele la computerul implantat la nivelul cutiei craniene şi trimise mai departe la electrozii din cohlee. În România, Ministerul Sănătăţii subvenţionează achiziţia unui număr limitat de dispozitive implante cohleare. Pentru anul 2008, ministerul a aprobat achiziţionarea unui numar de 83 de dispozitive pentru toată ţara.