Implicat într-o relaţie cu un agent rus, acuzat de fraudă şi spălare de bani

Un activist politic conservator din Statele Unite, implicat într-o relaţie cu agentul rus dovedit Maria Butina, a fost pus sub acuzare de un juriu federal pentru fraudare electronică şi spălare de bani, informează joi Reuters, citând biroul procuraturii din statul american Dakota de Sud. Paul Erickson, în vârstă de 56 de ani, pus sub acuzare marţi pentru 11 cazuri de fraudare electronică şi spălare de bani, a pledat nevinovat. El riscă o pedeapsă maximă cu închisoarea de 20 de ani pentru fiecare caz, precum şi posibile amenzi. A fost eliberat pe cauţiune şi nu a fost stabilită data începerii procesului. Erickson este o persoană binecunoscută în cercurile republicane şi conservatoare, fiind implicat la nivel înalt în campania prezidenţială republicană a lui Pat Buchanan din 1992. El a avut o relaţie cu Maria Butina, o rusoaică de 30 de ani, născută în Siberia, care în decembrie 2018 a pledat vinovată pentru conspiraţie în procesul ce i-a fost intentat. Butina a recunoscut că a colaborat cu un înalt oficial rus pentru a se infiltra, ca agent al Moscovei, în National Rifle Association (NRA, Asociaţia Naţională a Armelor de Foc), un grup puternic care apără drepturile deţinătorilor de arme, precum şi în rândul conservatorilor americani şi al membrilor Partidului Republican. Absolventă a American University din Washington, tânăra a susţinut în mod public drepturile deţinătorilor de arme. Butina este primul cetăţean rus condamnat pentru influenţarea politicii americane în perioada cursei prezidenţiale din 2016. Acuzaţiile aduse lui Erickson nu menţionează explicit numele Mariei Butina, dar indică faptul că acesta a făcut o plată de 8.000 de dolari către o "M.B." în iunie 2015 şi o altă plată de 1.000 de dolari tot în contul "M.B." în martie 2017. Rechizitoriul indică, de asemenea, realizarea unui transfer în valoare de 20.472,09 de dolari către Universitatea Americană, în iunie 2017. Aceasta mai susţine că în perioada 1996-2018, Erickson a făcut prezentări false şi frauduloase ale schemelor sale de afaceri pentru publicul din Dakota de Sud şi din alte locuri pentru a convinge potenţiali investitori să îi dea bani, conform sursei citate de Reuters. Erickson deţinea companiile Compass Care Inc şi Investing with Dignity LLC, precum şi o întreprindere anonimă care se ocupa de dezvoltarea de terenuri în câmpurile petrolifere Bakken din Dakota de Nord.