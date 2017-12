Import de flori de peste 12.000.000 euro

România a importat, în primele opt luni ale anului, 3.995,7 tone de flori cu o valoare de 12.068.300 euro, în timp ce exportul a fost de doar 2,3 tone cu o valoare de 3.000 euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR). Cele mai importante importuri s-au realizat la garoafe, trandafiri, crizanteme, orhidee şi gladiole. Astfel, în primele opt luni din acest an au fost importate din Turcia, Olanda şi Italia 1.734,2 tone de garoafe în valoare totală de 1.837.300 euro. Cu toate acestea, cifrele sunt în scădere faţă de perioada similară din anul precedent când au fost aduse în ţară 1.836,7 tone de garoafe în valoare de 1.892.500 euro. De asemenea, în intervalul ianuarie-august 2009 au fost importate 699,2 tone de trandafiri, în valoare de 3.756.400 euro din Olanda, Ecuador şi Turcia. În perioada corespunzătoare din 2008 România importase 842,9 tone de trandafiri cu o valoare de 5.492.000 euro. Potrivit MAPDR, după primele opt luni din acest an, au fost aduse în ţară 239,9 tone de crizanteme cu o valoare de 919.000 euro din Olanda şi Ungaria, în scădere faţă de perioada similară din 2008, când au fost importate 353,4 tone cu o valoare de 1.008.300 euro. Totodată, în intervalul menţionat, au fost importate 130,7 tone de orhidee în valoare de 816.200 euro din Thailanda şi Olanda. Pe acest segment se înregistrează creştere în comparaţie cu intervalul ianuarie-august 2008 au fost importate 101,3 tone de orhidee pentru care s-au plătit 805.800 euro. În ceea ce priveşte sortimentul de gladiole, în primele opt luni din acest an au fost importate din Olanda 1,3 tone în valoare de 5.900 euro, în scădere faţă de perioada similară de anul trecut când au fost importate 2,6 tone cu 7.500 euro. Datele MAPDR arată că exporturile de flori s-au înjumătăţit după primele opt luni din 2009, fiind trimise în Serbia doar 2,3 tone în valoare de 3.000 euro, faţă de 4,7 tone cu o valoare totală de 12.500 euro. Reprezentanţi MAPDR declarau în luna august pentru NewsIn că suprafaţa totală cultivată cu flori în acest an se ridică la 512 hectare, în creştere cu 6%, faţă de cele 483 de hectare cultivate în anul precedent, în timp ce producţia autohtonă de flori a crescut cu 2% faţă de 2008, până la 1,208 miliarde de fire. Astfel, suprafaţa cultivată cu flori de câmp este în acest an de 431 de hectare, iar pentru florile plantate în sere de 81 de hectare, în creştere faţă de anul precedent, când suprafaţa de flori a fost de 405 hectare, respectiv 78 hectare. În ceea ce priveşte producţia autohtonă de flori, MAPDR estimează că aceasta se ridică în acest an la 810 milioane de fire cultivate în câmp şi 398 milioane fire în sere, ajungând astfel la un total de 1,208 miliarde de fire. Structura sortimentală a suprafeţei autohtone de flori cultivată în sere cuprinde garoafe, în proporţie de 67%, crizanteme 6,7%, trandafiri (4,9%), frezii (4,3%), gerbera (3,8%) şi alte specii (9,6%). Datele ministerului de resort mai arătau că necesarul de consum de flori de pe piaţa autohtonă nu se asigură din producţia internă. Astfel, potrivit MAPDR, în anul 2008 România a importat flori în valoare de 23,22 milioane de euro, cu 15% mai mult faţă de valoarea de 20,26 milioane de euro înregistrată în anul precedent. În anul 2008 producţia autohtonă de flori se ridica la 1,185 miliarde de fire, dintre care 785 milioane au fost cultivate în câmp, iar aproximativ 400 milioane în sere. Sprijinul pentru suprafaţa cultivată din acest sector a fost acordat prin schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), şi anume 60,75 euro/ha şi prin ajutor de stat pentru suprafaţa cultivată, în valoare de 5.000 lei/ha pentru culturile de câmp, respectiv 10.000 lei/ha pentru culturile în seră.