Important! Oricât de sănătos aţi mânca, nu faceţi excese!

Medicii anunţă ce trebuie să facem pentru a avea o alimentaţie cât mai corectă. Concluzia specialiştilor este aceea că alimentele sănătoase mâncate în exces pot dăuna grav sănătăţii. Regula potrivit căreia excesele nu sunt bune este perfect valabilă și în cazul mâncării, chiar și atunci când este vorba despre alimente sănătoase, potrivit stiripesurse.ro. Redăm în continuare alimentele care trebuie consumate cu moderaţie pentru a nu dăuna grav sănătăţii.

Broccoli

Deoarece în cele mai multe din cazuri oamenii consumă prea puține alimente sănătoase, precum legumele, de exemplu, pot avea tendința de a consuma o cantitate mai mare deodată pentru a suplini carențele. Lucru total greșit, spun nutriționiștii. Broccoli este o legumă cu un conținut bogat de antioxidanți, care ajută la reducerea riscului apariției cancerului și a bolilor de inimă, însă consumat în exces poate duce la hipotiroidism. Acest lucru se întâmplă din cauza tiocianatului - sare a acidului tiocianic, care îngreunează absorbția fierului în organism.

Apă cu lămâie

Aproape că nu există persoană care să nu fi auzit cât de bine este să îți începi dimineața cu un pahar cu apă plată cu lămâie, pe stomacul gol. Băutura ajută la eliminarea toxinelor și are foarte puține calorii, fiind indicată în curele de slăbire. În plus, vitamina C și antioxidanții pe care îi conține contribuie la întărirea sistemului imunitar, prevenind degradarea celulară. Dar dacă vei bea prea multă apă plată cu lămâie, acidul conținut de lămâi îți poate afecta dantura, deoarece distruge smalțul dinților, ceea ce înseamnă că vei fi mai predispusă dezvoltării cariilor. Totuși, poți preveni acest lucru dacă vei clăti gura cu apă imediat după ce ai băut, pentru a minimaliza contactul cu dinții.

Înlocuitorii laptelui

Fie că vorbim de laptele de alune, de cocos, fie de cel de soia sau de orez, niciun din aceste sortimente din comerț nu este sănătos din cauză că produsul suferă o serie de procese până să fie obținut și poate conține zahăr adăugat. În plus, oferă prea puține beneficii organismul, asta din cauză că un pahar de lapte de alune, de exemplu, conține cel mult 4 alune. De aceea, aceste tipuri de lapte, consumate în mod regulat, în cantități mari, privează organismul de minerale și de vitamine necesare dezvoltării.

Tonul

Tonul este un tip de pește versatil și deloc scump, bogat în proteine, magneziu, zinc, fier și acizi grași Omega-3. Pericolul apare în momentul în care îl consumi pe cel conservat, deoarece conține mercur. Intoxicarea organismului cu mercur poate duce la slăbirea mușchilor și la tulburări de vedere. Pentru a evita pericolul, consumă ton proaspăt, cumpărat doar din locuri care prezintă siguranță, anunţă RTV. Femeilor însărcinate și copiilor li se recomandă să limiteze consumul acestui aliment, deoarece chiar și o cantitate mică de mercur poate fi dăunătoare.