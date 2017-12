Importatorii de electrice şi electronice, obligaţi să colecteze deşeuri!

Experţii Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) au anunţat că producătorii şi importatorii de electrice şi electronice ar putea fi obligaţi să colecteze de la populaţie echivalentul a 20 la sută din cantitatea de produse vîndute anual, sub sancţiunea unei amenzi plătite către Fondul de Mediu, dacă Executivul va adopta un proiect normativ în acest sens. Potrivit documentului, care este supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului, producătorii şi importatorii vor fi obligaţi să colecteze de la populaţie o cantitate de electrice şi electrocasnice echivalentă cu 20 la sută din cantitatea totală vîndută în România, într-un an. Simona Vaida, expertul MMDD pe probleme de management al deşeurilor, a apreciat că măsura nu face altceva decît să-i stimuleze pe producători să facă „ceea ce aveau de făcut şi pînă acum, însă fără a avea o ţintă clară”. „Nu facem decît să introducem o ţintă clară în acest domeniu, sub sancţiunea unei penalizări”, a afirmat Vaida. Aceasta a precizat că şi pînă la preconizata modificare legislativă, producătorii şi importatorii de electrice şi electronice aveau de colectat deşeuri, însă nu li se impusese o cantitate. „Este treaba reprezentanţilor acestor firme cum vor reuşi să-i convingă pe români să aducă electrocasnicele vechi şi să scape de ele într-un mod ecologic la momentul la care-şi vor cumpăra unele noi. Pot fi amenajate, spre exemplu, puncte de colectare chiar la sediile magazinelor, după modelul consacrat în vest. Apoi, ne gîndim că îi vom stimula să ofere bonusuri sau reduceri de preţuri celor care vin cu aparatul vechi şi stricat sau celor care sînt dispuşi ca echipamentul vechi să le fie luat din casă la momentul cumpărării unuia nou”, a spus Vaida. Potrivit acesteia, dacă ţinta de colectare de 20 la sută va fi atinsă de toţi producătorii şi importatorii din piaţă, în România ar putea fi colectate chiar mai bine de două kilograme de DEEE pe cap de locuitor anual, de la mai puţin de un kilogram cît a fost colectat anul trecut. Ţinta pe care România trebuie să o atingă în acest sens este de patru kilograme de DEEE colectate de la fiecare român, iar ea ar trebui îndeplinită pînă în 2015, sub sancţiunea unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene. Proiectul supus dezbaterii publice obligă şi administraţiile locale să înfinţeze centre de colectare a acestui tip de deşeuri, impunînd condiţii clare legate de amplasarea şi funcţionarea acestora. Toate centrele de colectare vor avea registre speciale în care vor fi trecute cantităţile de DEEE intrate şi ieşite din gestiunea proprie. În plus, dacă modificarea va fi adoptată în forma propusă, producătorii şi importatorii care aleg să-şi gestioneze individual colectarea, fără a face parte din organismele colective înfiinţate în acest scop, vor fi obligaţi să aducă garanţii financiare că vor atinge ţinta impusă, pentru ca, în felul acesta, \"să fie eliminaţi cei care eludează sistemul legal de gestiune\".