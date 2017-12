Importurile de fructe ale României au scăzut în primele opt luni din 2009 pe majoritatea segmentelor, cele mai importante diminuări înregistrându-se la caise, cireşe, piersici şi prune, unde reducerea a fost de 50,9%, până la 12.415,6 tone, potrivit datelor Ministerul Agriculturii. Astfel, în intervalul ianuarie - august, România a importat 12.415,6 tone de caise, cireşe, piersici şi prune cu o valoare de 8.118.300 euro, faţă de 25.315,5 tone în valoare de 16.351.100 euro, în perioada corespunzătoare din 2008. De asemenea, potrivit Ministerului Agriculturii, o scădere importantă a fost înregistrată şi pe segmentul de pepeni, după primele opt luni din acest, fiind aduse în ţară 9.923,5 tone cu o valoare de 1.883.600 euro, comparativ cu 18.772 tone cu o valoare de 3.262.600 euro, în intervalul similar din anul precedent. Importurile de banane au scăzut după primele opt luni ale acestui an cu 42%, de la 91.507,2 tone în valoare de 46.695.800 euro, în perioada ianuarie - august 2008, la 53.014,5 tone cu o valoare de 34.094.700 euro. Pe segmentul de struguri de masă, după intervalul ianurie - august 2009, s-a înregistrat o scădere de 30,3%, fiind importate 7.281,8 tone cu o valoare de 5.456.100 euro, faţă de 10.459,8 tone în valoare de 8.535.900 euro, importate după primele opt luni din 2008. Datele MAPDR mai arată că după primele opt luni ale acestui an au fost importate 71.810,1 tone de citrice, cu o valoare de 29.774.900 euro, în scădere cu 19,7% faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent (89.455,8 tone în valoare de 39.032.400 euro). În ceea ce priveşte segmentul de mere, pere şi gutui, importurile din primele opt luni din 2009 se ridică la 29.854,3 tone în valoare de 13.233.100 euro, în scădere cu 11,8% comparativ cu intervalul similar din 2008, când în ţară au fost aduse 33.868 tone cu o valoare de 21.178.400 euro. În primele opt luni din acest an au fost importate banane din Ecuador, Panama, Franta, Republica Ceha, Ungaria, citrice din Turcia, Grecia, Bulgaria, Olanda, struguri de masa din Turcia, Olanda, Grecia, Italia, Republica Moldova, iar pepenii au fost aduşi din Grecia şi Olanda. Mere, pere şi gutui au fost importate din Polonia,Olanda, Italia, Grecia , Turcia, Austria, iar caisele, cireşele, piersicile şi prunele din Grecia, Italia, Turcia. (A.C.)