Importurile de legume din Turcia, interzise!

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) monitorizează îndeaproape fructele şi legumele importate din ţările terţe, a declarat, ieri, preşedintele interimar al instituţiei, Vladimir Mănăstireanu. „Supraveghem îndeaproape tot ce intră din ţările terţe. Anul trecut am monitorizat importatorii de legume şi fructe din Turcia din cauza descoperirii acelui reziduu de pesticid cu mult peste limita admisă. Nu voi ezita în nicio situaţie ca, dacă se mai întâmplă acest lucru, să interzicem importurile de legume şi fructe din Turcia şi chiar să interzicem tranzitul acestor legume şi fructe dacă aduc atingere siguranţei alimentare a cetăţeanului român”, a declarat Mănăstireanu. El a precizat că, în perioada următoare, Autoritatea va face controalele de Paşte. „Încercăm să evităm pe cât posibil practicile din trecut de substituţie a cărnii de miel cu cea provenită de la alte specii şi, tocmai de aceea, am dat o derogare anul acesta şi am permis ca în târgurile sau în pieţele unde vin ciobanii cu animale vii să se organizeze puncte de tăiere sub supraveghere sanitar-veterinară pentru a evita tăierea şi comercializarea animalelor pe marginea drumurilor aşa cum s-a întâmplat în anii trecuţi”, a spus Mănăstireanu. De asemenea, preşedintele interimar al ANSVSA a declarat că vrea să modifice legislaţia, astfel încât doar producătorii de lapte să deţină automate pentru vânzarea acestuia. „Din toate discuţiile pe care le-am avut cu fermierii, cu producătorii din industria laptelui, am ajuns la concluzia că vrem să modificăm anumite ordine ale ANSVSA, în primul rând pe cele care reglementează autorizarea automatelor de lapte. Am fost de acord cu fermierii care au spus că există samsari pe piaţă care au automate. De aceea, şi în controalele pe care noi le-am efectuat la vremea respectivă, au existat neconcordanţe între laptele de bună calitate de la fermă şi automatul în care am găsit laptele neconform din punct de vedere al aflatoxinei. Eu propun ca ordinele 111 şi 55 care reglementează aceste automate să fie modificate şi să spună foarte clar că doar fermele care produc lapte au dreptul să deţină aceste automate, ca să existe un control mai strict al laptelui şi o trasabilitate a laptelui de la fermă la automat”, a mai spus Mănăstireanu.