Impozitarea diferenţiată a veniturilor mai are de aşteptat

Revelionul a trecut. Petrecerile s-au încheiat. Ne întoarcem la muncă. Premierul Victor Ponta şi-a anunţat, marţi seara, planurile pentru în acest an în care tocmai am intrat. El a declarat că impozitarea diferenţiată a veniturilor, cu cote de 8%, 12% si 16%, nu va fi probabil introdusă în acest an, dar principiul conform căruia taxarea trebuie să fie mai redusă pentru unele categorii sociale va fi avut în vedere în continuare. Premierul a explicat că va fi un an stabil şi corect: \"Nu mai tăiem nimic dar nici nu deschidem baierele pungii mai mult decât atât. Nu pentru 2013 (n.r. – anul acesta era prevăzută impozitarea diferenţiată), dar era vorba de un principiu care a constituit, dacă vreţi, cel mai dificil compromis între PSD şi PNL. Liberalii, aşa cum este normal şi cum gândesc liberalii în toată lumea, au spus: să păstrăm un nivel scăzut de taxare, acel 16%, iar noi, social-democraţii am spus: nicăieri în lume - se mai întâmplă în Rusia şi în Bulgaria, este adevărat - în lumea civilizată, oamenii nu plătesc exact acelaşi impozit şi când au 100 de lei venit şi când au un milion. (...) În 2013 probabil că nu vom reuşi să ne ducem la 12% şi 8%, însă principiile, cele două principii - că în România nu mergem pe o taxare foarte ridicată, dar că există categorii sociale faţă de care taxarea trebuie să fie mai redusă decât marea masă a cetăţenilor - sunt principii moderne şi ţin, până la urmă, de ideologia şi de principiile ambelor partide care formează structura USL\'\'. Primul ministru a evitat să indice o dată de la care s-ar putea aplica impozitarea diferenţiată, affirmând că USL are avantajul, pentru prima dată după 2008, \'\'de a gândi\'\' ceea ce vrea să facă, \'\'pe patru ani, nu pe două luni, nu pe şase\'\'. Premierul a recunoscut că doreşte în continuare ca din acest an să fie aplicată o taxă pe valoarea adăugată redusă la alimente, însă pentru aceasta este nevoie de un “acord fin” între mai multe coordonate bugetare: \"Este o măsură în care eu cred foarte mult, are logică economică şi pe care o vom aplica imediat ce reuşim să acordăm fin tot ceea ce ţine de acordurile nostre cu FMI şi obligaţiile noastre care ţin de disciplina bugetară\".