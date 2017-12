Impozite mărite, sume de plată micşorate

SOLUŢII Subiectul taxelor şi impozitelor locale este încă de actualitate. Este început de an şi fiecare autoritate locală pune în aplicare într-un fel sau altul hotărârea Guvernului privind indexarea sau neindexarea taxelor şi impozitelor locale pentru 2013 cu rata inflaţiei. Într-un periplu prin localităţile judeţului am aflat că sunt destule primării din judeţul Constanţa care au preferat să păstreze taxele şi impozitele la acelaşi nivel din 2012, însă există la fel de multe decizii de indexare a obligaţiilor către bugetul local. Primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu, ne-a demonstrat că se poate să indexezi impozitele cu 16,5% cât prevede Codul Fiscal şi totuşi populaţia să fie mulţumită. Nu doar mulţumită, ci chiar bucuroasă că anul acesta va scoate mai puţini bani din buzunar decât anul trecut pentru a-şi încheia socotelile cu Primăria.

CUM? A indexat impozitele, dar a eliminat o taxă. „Am cântărit şi am decis să indexăm. Am găsit şi soluţia care să fie în avantajul locuitorilor. Am eliminat taxa de siguranţă cetăţenească care era de 50 de lei pentru fiecare gospodărie. Prin urmare, un locuitor care anul trecut a plătit la Primărie 150 de lei, dintre care 100 de lei pentru impozite şi 50 de lei taxa de siguranţă cetăţenească, anul acesta va plăti 116,5. Deci toată lumea e mulţumită şi noi am indexat obligaţiile“, a declarat Dedu. Motivaţia a fost şi ea logică. „La un moment dat tot trebuia să indexăm. Dacă nu anul acesta, la anul sau mai târziu, dar tot se întâmpla“, a mai spus primarul. Evident că Primăria nu va ieşi în dezavantaj. Dedu a explicat că a preferat măsura indexării pentru că, dacă cei 16,5% sunt nesemnificativi când se vorbeşte de persoanele fizice, atunci când în calculul total intră persoanele juridice datele se schimbă semnificativ. „De la societăţile care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei noi vom încasa cu 100 mii de lei mai mult, ceea ce la bugetul nostru cântăreşte greu“, a explicat Dedu.