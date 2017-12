Impozitele locale, achitate online

Consiliul Local Municipal Constanţa a adoptat, ieri, în şedinţa ordinară pe luna mai, o hotărâre prin care Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa se înregistrează în Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor, prin utilizarea cardului bancar. Potrivit directorului executiv adjunct al SPITVBL, Carmen Trentea, prin hotărârea Consiliului Local, muncipalitatea din Constanţa se aliniază normelor naţionale privind crearea unui sistem online de plată a impozitelor şi taxelor. Carmen Trentea a spus că decizia de ieri a Consiliului este doar o formalitate, pentru că, la Constanţa, este deja cunoscut faptul că, din acest an, contribuabilii constănţeni îşi pot plăti impozitele şi taxele locale şi prin intermediul cardului bancar, pe internet. Trentea a afirmat că SPITVBL a venit în sprijinul constănţenilor, astfel că cei ce doresc să efectueze plata pe internet prin intermediul cardului bancar trebuie să acceseze site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea „plata electronică“, unde se vor autentifica cu nume utilizator şi parolă emise de către SPITVBL în urma cererilor depuse online. De asemenea, potrivit SPITVBL, la plata impozitelor şi taxelor locale prin intermediul cardului bancar pe www.spit-ct.ro nu se percepe comision. Sunt acceptate la plată toate cardurile VISA (emise sub siglele Visa şi Visa Electron) şi Master Card (emise sub siglele MasterCard, Maestro şi Cirrus). Totodată, persoanele care obţin nume de utilizator şi parolă beneficiază, pe lângă serviciul de plată electronică cu card bancar, şi de serviciile de obţinere a certificatului fiscal online şi vizualizarea patrimoniului.