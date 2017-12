Impozitele pe clădiri se calculează în funcție de zonă

Constănțenii care au de plătit impozit pe clădiri și pe teren trebuie să știe că această obligație fiscală se calculează diferențiat în funcție de zona în care se află imobilele. Împărțirea pe zone a clădirilor și terenurilor se stabilește în funcție de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de existența reţelelor de utilități, precum şi de alte elemente specifice. De exemplu, impozitul pentru un imobil situat în cartierul Palazu Mare (zona C) este calculat diferit față de un teren din centrul municipiului Constanța (zona A). Practic, valoarea de impozitare pe metrul pătrat aplicată imobilului situat în zona C este cu 20% mai mică decât cea aplicată imobilului situat în zona A, coeficientul de rang și zonă care se aplică este de 2,3 în zona C, față de 2,5 în zona A, iar valoarea pe hectar în zona C este de 4.447 de lei, față de 10.316 lei în zona A. Concret, pentru o casă de cărămidă, cu toate reţelele edilitare, având suprafața desfășurată de 100 de metri pătrați și teren de 500 de metri pătrați, situată în centrul Constanței, impozitul este, în total, de 756 de lei. Pentru un imobil similar în Palazu Mare, impozitul este, în total, de 406 lei, cu 54% mai puțin decât în centrul Constanței.