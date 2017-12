Impozitele pe clădiri şi terenuri ar putea fi majorate din 2010

Actualizarea bazei de calcul a impozitelor pe clădiri şi terenuri, prin indexare cu inflaţia sau la preţul pieţei, va fi aplicabilă numai de la 1 ianuarie 2010 şi nu în acest an, a declarat directorul de politici fiscale şi bugetare locale din Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), Daniel Marinescu. \"Indiferent cum se va actualiza baza de calcul, prin indexare cu rata inflaţiei de pe ultimii trei ani sau prin raportare la preţurile de piaţă, noile niveluri vor fi aplicate doar de la 1 ianuarie 2010. Nu se pune problema să crească aceste impozite în 2009, pentru că nici Codul Fiscal nu permite\", a spus Marinescu. El a arătat că, prin indexarea cu rata inflaţiei, valoarea impozabilă a clădirilor, terenurilor şi mijloacelor fixe, dar şi valoarea amenzilor va creşte cu 20,49%, comparativ cu nivelurile stabilite prin Hotărîrea de Guvern 1.514 din 2006. Potrivit oficialului MAI, administraţiile locale pot să adauge maximum 20% peste valoarea indexată. În ceea ce priveşte actualizarea prin raportarea la preţul pieţei, Marinescu a arătat că aceasta nu poate fi realizată decît după ce grila aplicată de notari va fi ajustată, avînd în vedere ultimele reduceri de preţuri de pe piaţă. \"Aplicarea unei baze ajustate în acest an pentru impozitarea clădirilor şi terenurilor s-ar fi putut face doar dacă preţurile de bază ar fi fost actualizate anul trecut\", a precizat Marinescu. Ministerul Finanţelor Publice a anunţat, recent, că valoarea impozabilă a clădirilor şi terenurilor pe baza căreia se stabilesc nivelul impozitelor achitate de populaţie şi firme va creşte cu 24,3%, după ce a fost menţinută la acelaşi nivel în ultimii ani. Potrivit Codului Fiscal, impozitul pe clădiri pentru persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Cota de impozit se stabileşte prin hotărîre a Consiliului Local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,5%. Conform Codului Fiscal, valoarea impozitelor şi taxelor locale se indexează o dată la trei ani, ţinînd cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare. Noile valori sînt aprobate prin hotărîre a guvernului, pînă la data de 30 aprilie a fiecărui an.