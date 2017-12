Impozitele şi taxele locale se pot plăti cu cardul

Contribuabilii constănţeni îşi pot plăti din acest an impozitele şi taxele locale şi prin intermediul cardului bancar, pe internet. Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa a venit în sprijinul constănţenilor, astfel încât cei ce doresc să efectueze plata pe internet prin intermediul cardului bancar trebuie să acceseze site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea „plata electronică“, unde se vor autentifica cu nume utilizator şi parolă emise de către SPITVBL în urma cererilor depuse online. „La plata impozitelor şi taxelor locale prin intermediul cardului bancar pe www.spit-ct.ro nu se percepe comision. Sunt acceptate la plată toate cardurile VISA (emise sub siglele Visa şi Visa Electron) şi Master Card (emise sub siglele MasterCard, Maestro şi Cirrus)“, a declarat directorul executiv al SPITVBL, Virginia Uzun. Totodată, Uzun a amintit că persoanele care obţin nume de utilizator şi parolă beneficiază, pe lângă serviciul de plată electronică cu card bancar, şi de serviciul de obţinere a certificatului fiscal online şi vizualizarea patrimoniului.