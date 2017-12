Impozitele şi taxele pentru 2013, similare cu cele din acest an

Din cauza crizei prelungite şi a sărăciei, primarul oraşului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, a declarat că va propune Consiliului Local menţinerea taxelor şi impozitelor pentru 2013 la acelaşi nivel cu cele practicate de administraţia locală în acest an. Hânsă a spus că propunerea sa va face obiectul unui proiect de hotărâre care va fi inclus pe ordinea de zi a Consiliului Local Cernavodă, care se va întruni luni, 26 noiembrie. Hânsă a declarat că în proiect a propus să se acorde şi o bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2013, a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an, de către persoanele fizice. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii cu valoarea impozabilă a clădirii, cu cota de impozitare de 0,1% şi cu coeficientul de zonă şi rang al localităţii. La Cernavodă, pentru zona A, coeficientul se ridică la 2,30 din coeficientul de corecţie al zonei. Pentru zona B, coeficientul se ridică 2,20, pentru zona C, la 2,10, iar pentru zona D, la 2,00. În cazul terenurilor intravilane, pentru terenurile din rangul A, impozitul este de 5.640 de lei/ha. Pentru terenurile din rangul B, impozitul este de 3.832 de lei/ha, pentru cele din rangul C, de 1.821 de lei/ha, iar pentru terenurile din rangul D, impozitul este de 1.060 de lei /ha. De asemenea, consilierii vor mai stabili şi nivelul taxelor locale pentru utilizarea domeniului public, care se referă la ocuparea locurilor publice în vederea desfăşurării unor activităţi comerciale, cultural-sportive şi alte manifestări. (T.I.)