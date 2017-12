„Impozitul de 3% pentru firme va genera 50.000 de şomeri”

UNDE-S STUDIILE? Mai multe firme româneşti, dintre cele 250.000 care au înregistrat pierderi în 2012, vor intra în faliment din cauza introducerii impozitului de 3% pe veniturile de până la 65.000 euro, apreciază preşedintele Consiliului Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu. „Multe firme sunt pe pierdere efectivă, nu contabilă. Ele vor fi forţate să-şi diminueze activitatea sau să pună lacăt pe uşă. Dacă doar 10% dintre ele dau faliment, şi luăm o medie de doi angajaţi pe firmă, ajungem la concluzia că vom avea 50.000 de şomeri în plus şi 25.000 de firme care nu plătesc TVA, impozite, CAS etc”, spune Nicolescu. Preşedintele CNIPPMR salută totuşi încercarea autorităţilor de a mări baza de impozitare şi de a introduce o anumită predictibilitate a măsurilor fiscale: „Este nevoie însă de un studiu de impact, care să ne arate dacă nu cumva pierdem mai mult decât câştigăm”.

CALEA SIMPLĂ Şi consultanţii fiscali de la Ernst & Young anticipează un plus al insolvenţelor şi al falimentelor, în 2013, ca urmare a scăderii plafonului de impozitare la 65.000 euro. „Nu mă aştept la un număr prea mare al închiderilor de firme, dar un lucru este cert - celor care se confruntă deja cu situaţii dificile n-o să le priască modificarea. Şi aşa nu pot lua uşor bani de la bănci...”, spune expertul Ernst & Young Alex Milcev, explicând că, din punctul de vedere al statului, este mai uşor să aplici un impozit pe venit decât să controlezi toate firmele pentru a verifica actele privind cheltuielile şi deducerile. Şi cei de la Coface România au o opinie similară. Cu o zi înainte, şeful de ţară al companiei, Constantin Coman, spunea că „sectorul micro este unul aflat deja sub presiune”, motiv pentru care schimbările fiscale ar putea determina o creştere uşoară a numărului insolvenţelor.

CINE PLĂTEŞTE Guvernul a decis reducerea plafonului veniturilor pentru microîntreprinderi de la 100.000 la 65.000 euro, iar toate firmele cu capital privat care nu depăşesc limita vor fi obligate să plătească impozit de 3% pe veniturile realizate, începând cu 1 februarie 2013. Totodată, pentru microîntreprinderile care aveau deja afaceri anuale sub 65.000 euro, la 31 decembrie 2012, alegerea sistemului de taxare (pe profit sau pe venit) nu va mai fi opţională; ele vor fi obligate să plătească impozit pe veniturile realizate. Totodată, firmele care plătesc impozit pe profit trebuie să treacă la plata impozitului pe venit din anul fiscal următor, dacă se încadrează în marjele impuse microîntreprinderilor. Nu în ultimul rând, societăţile nou înfiinţate vor plăti impozit pe venit din primul an fiscal.