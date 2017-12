Impozitul forfetar intră în vigoare la 1 mai

Guvernul a decis, sîmbătă, prin ordonanţă de urgenţă, că firmele vor plăti un impozit minim anual cuprins între 2.200 lei (aprox. 500 euro), dacă au venituri totale de pînă la 52.000 lei, şi 43.000 lei (circa 10.000 euro) pentru venituri de peste 129 milioane lei. Firmele care înregistrează profit vor plăti în continuare un impozit de 16%, dar nu mai puţin de limita minimă aferentă intervalului de venituri în care se încadrează. „Dorim să eliminăm sustragerea de la declararea unor venituri”, a afirmat ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, la finalul şedinţei de sîmbătă a Guvernului. Astfel, firmele care înregistrează la data de 31 decembrie venituri cuprinse între 52.001 şi 215.000 lei vor plăti un impozit minim anual de 4.300 lei (aprox. 1.000 euro), iar cele cu venituri de pînă la 430.000 lei (circa 100.000 euro) vor achita anual cel puţin 6.500 lei. Un impozit minim anual de 8.600 lei (aprox. 2.000 de euro) va fi datorat la venituri cuprinse între 430.001 lei şi 4,3 milioane lei (un milion de euro), iar firmele cu venituri peste acest interval, dar sub 21,5 milioane lei (5 milioane de euro), urmează să plătească cel puţin 11.000 lei (2.500 de euro). Firmele ale căror venituri anuale se încadrează în intervalul 21,5 milioane lei şi 129 milioane de lei (30 de milioane de euro), vor achita un impozit pe profit de minimum 22.000 lei (5.000 de euro). Pentru calculul impozitului minim vor fi luate în considerare veniturile totale, obţinute din orice sursă, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile din variaţia stocurilor, veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale, veniturile din exploatare, reprezentînd cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale, veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale, veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare, dar şi veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin acte normative. Microînterprinderile au o cotă de impozitare de 3% din venituri pentru 2009, dar nu mai puţin de valorile minime stabilite pentru toate celelalate firme în funcţie de intervalele amintite. Microîntreprinderile care obţin venituri spre pragurile de jos ale intervalelor vor plăti mai mult decît cota de 3%. Contribuabilii cu activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, la care impozitul pe profit datorat este mai mic decît 5% din veniturile respective, sînt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate. Astfel, Ministerul Finanţelor a amendat proiectul iniţial de ordonanţă de urgenţă în care se arăta că firmele din diferite sectoare, precum imobiliar, turistic, comerţ şi de consultanţă trebuia să plătească un impozit anual de 0,5% din veniturile înregistrate. Ministrul Pogea a mai anunţat că Guvernul estimează că va încasa în acest an un plus de venituri de 350 milioane lei prin introducerea, de la 1 mai, a impozitului forfetar aplicat firmelor.