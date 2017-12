Impozitul minim, eliminat

MĂSURĂ TARDIVĂ. După ce a anunţat eliminarea impozitului minim de mai multe ori, fără a se ţine de promisiune, ieri, Guvernul a decis eliminarea acestuia, începând cu 1 octombrie. Anunţul a fost făcut de către premierul Emil Boc, la finalul şedinţei Executivului. La sfârşitul acestei luni urma să expire ultimul termen dat de premier până la care impozitul trebuia înlocuit cu unul forfetar. „Firmele vor plăti de la 1 octombrie şi până la 31 decembrie 2010 impozit pe profit, iar de la 1 ianuarie 2011, impozitul va fi ţintit spre domenii de evaziune fiscală. Ultima dată pentru plata impozitului minim va fi 25 octombrie, pentru trimestrul trei”, a declarat, la rândul său, ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu. El a arătat că a fost mandatat de Guvern ca, în termen de o lună, să definitiveze sistemul impozitului forfetar, pentru anul viitor. Firmele care înregistrează profit plătesc impozit de 16%, dar nu mai puţin de limita minimă aferentă intervalului de venituri în care se încadrează. Tot în şedinţa de Guvern a fost aprobat un act normativ prin care vor putea fi acordate ajutoare de stat şi companiilor care realizează o investiţie iniţială cu o valoare încadrată între 5 şi 10 milioane euro inclusiv, echivalent în lei, şi creează minimum 50 noi locuri de muncă prin investiţie. Prin stabilirea acestui prag minim, în categoria beneficiarilor se vor încadra şi întreprinderi mici şi mijlocii. Pentru a primi ajutoare de stat, companiile care investesc între 10 şi 20 milioane euro trebuie să înfiinţeze minimum 100 locuri de muncă, iar cele cu investiţii cuprinse între 20 şi 30 milioane euro trebuie să creeze cel puţin 200 locuri de muncă. Companiile care investesc peste 30 milioane euro trebuie să înfiinţeze minimum 300 locuri de muncă pentru a primi ajutoare de stat. Legat de eliminarea impozitului minim, preşedintele Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PIMM) Constanţa, Iulian Gropoşilă, a declarat că măsura este una întârziată. „După ce au distrus jumătate din mediul de afaceri nu pot spune decât că măsura este tardivă. Aceasta nu va mai putea produce efecte benefice pentru toate firmele dispărute din piaţă. Pe de altă parte, introducerea impozitului forfetar sau a altor impozite nu este decât o Mărie cu altă pălărie. Înlocuirea birului cu altul nu reprezintă decât o luptă de gherilă în care Guvernul încearcă să scoată câţi mai mulţi bani de la mediul de afaceri. De altfel, un cămătar mai mare ca acest Guvern nu a mai existat”, a subliniat Gropoşilă.

FALIMENTARE. De la introducerea impozitului minim, statul a încasat 1,1 miliarde de lei, însă mai mare este suma pe care a pierdut-o prin falimentul firmelor. De altfel, într-un an şi jumătate, bugetul statului a pierdut în jur de 2,8 miliarde de lei din diferitele taxe şi impozite pe care aceste companii le-ar fi plătit. Potrivit ultimelor date ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, de la introducerea impozitului minim, din mai 2009 şi până la sfârşitul lunii august a acestui an, 6.181 de firme constănţene şi-au suspendat activitatea. Totodată, în primele opt luni ale acestui an, 5.451 de constănţeni au decis să-şi radieze sau să-şi dizolve voluntar firma.