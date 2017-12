Impozitul pe clădirile şi terenurile neîngrijite, majorat cu 500%

11:41:02 / 03 Septembrie 2015

asta are pregatire economica?

Isi inchipuie cineva ca o cladire ramina neingrijita din neglijenta /nu ,din lipsa de bani.Ca la noi, este o forma mascata de a-i forta pe proprietari sa-si vinda pe nimic,la smecheri,bunurile pe care le mai au.PSD a fost de acord cu aceasta timpenie? pentru asta s-ar putea s-a ia in barba. teodorovici isi ihnchipuie ca lumea are veniturile lui: se putea gasi o solutie nuantata,una e ca micula nu-si repara hotelurile luate la mica inghesuiala si alta e un pensionar care si-a recuperat casa dupa 20 de ani procese.;Ca la noi,intotdeauna conducatorii nostri gindesc ca partea pe gare stau in acele fotolii moi cumparate din banii nostri.