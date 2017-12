Impozitul pe profit de 16%, printre cele mai scăzute din Europa!

Introducerea impozitului minim (forfetar) a fost determinată de volatilitatea ridicată a bazei de impozitare pentru impozitul pe profit, România avînd cea mai scăzută rată de fiscalitate dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, a declarat premierul Emil Boc. El a susţinut prin cifre că, dintre toate statele membre UE, România are cea mai scăzută pondere a veniturilor în PIB, de doar 32,8% din PIB în 2008, sub media zonei euro, de 45,2% din PIB. Conform datelor prezentate de premier, rata de taxare la impozitul pe profit, de 16%, este printre cele mai scăzute din Europa, la polul opus fiind Belgia (cu o taxă de 33%), Spania (32,5%), Marea Britanie (30%). \"În faţa acestei realităţi care ne arată că avem practic cea mai joasă rată de fiscalitate din UE, la limita inferioară a fiscalităţii, am ales lărgirea bazei de impozitare şi nu împovărarea contribuabililor. Volatilitatea ridicată a bazei de impozitare pentru impozitul pe profit a impus introducerea aceste măsuri limitative (impozitul minim - n.r.), care vizează asigurarea unui sistem fiscal echitabil şi corect pentru toţi contribuabilii\", a spus Boc. El a reluat şi ideea conform căreia introducerea impozitului minim a vizat descurajarea comportamentului de \"free rider\" (pasager clandestin, n.r.), prin care o parte dintre firme urmăresc obţinerea de beneficii fără achitarea obligaţiilor către stat. Guvernul a introdus, la 1 mai, un impozit minim anual cuprins între 2.200 lei (aproximativ 500 euro - pentru firmele cu venituri totale de pînă la 52.000 lei) şi 43.000 lei (circa 10.000 euro - pentru societăţile cu venituri de peste 129 milioane lei). Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti (CCIB), Sorin Dimitriu, a apreciat, marţi, că 30-35% dintre firmele din România, respectiv peste 200.000 de agenţi economici fără venituri sau angajaţi, vor fi închise după introducerea impozitului minim. Patronatele şi IMM-urile au criticat vehement acest impozit forfetar, motivînd că împinge la faliment, nu este binevenit pe timp de criză economică şi, din contră, va împinge firmele spre zona economiei subterane. Ministrul pentru IMM-uri, Constantin Niţă, a vehiculat ideea că va solicita Guvernului, la toamnă, să fie desfiinţat acest impozit.