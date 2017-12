Impozitul specific, declarație de neputință?

Aplicarea impozitului specific ar putea fi considerată o declarație de neputință din partea statului, a declarat joi secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice, Gabriel Biriș - „Prin aplicarea impozitului specific pe motiv că, vezi Doamne, în industria HoReCa tot nu colectăm nimic, statul face o declarație de neputință. Or, noi trebuie să ne concentrăm să întărim instituțiile statului și respectul față de lege, nu să dăm excepții de la lege pentru cei care nu au respectat-o. Înțeleg că, în special în zona cluburilor și restaurantelor mari, acest impozit este așteptat. Și este absolut firesc. Și eu, ca avocat, dacă mi s-ar pune un impozit specific, ținând cont că veniturile mele din avocatură sunt cu mult peste media sectorului, m-aș bucura. Nu putem să fim ipocriți“. Plenul Camerei Deputaților a adoptat, la 28 iunie, un proiect de lege prin care impozitul pe profit este înlocuit cu un impozit specific în industria turismului și la hoteluri și unități de alimentație publică. Pe de altă parte, președintele Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), Dragoș Petrescu, spunea recent că statul va câștiga anual 300 milioane lei din impozitul specific pentru baruri și restaurante, de 15 ori mai mult decât din impozitul pe profit - „Doar 5% dintre restaurantele și barurile din România plătesc impozit pe profit, iar încasările statului din această taxă ajungeau, în 2013, la 20 milioane lei. După introducerea taxei specifice, însă, lucrurile se vor schimba - cel mai mic bar sau restaurant dintr-o comună va achita în jur de 1.000 lei pe an, sumă care nu poate afecta activitatea firmei respective. La polul opus, cel mai mare restaurant din București va plăti un impozit specific de 38.439 lei pe an (adică 3.202 lei pe lună)“.