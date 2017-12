Impresarul Alexandrei Stan, audiat de procurorii DNA

După zece zile de la agresarea cântăreţei Alexandra Stan, impresarul Marcel Prodan a ajuns în faţa anchetatorilor. Ieri, la ora 12.00, Prodan, însoţit de avocatul său, Dănuţ Ioan Bugnariu, s-a prezentat la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Constanţa. După aproximativ 40 de minute, impresarul a ieşit de la audieri, unde a aflat că împotriva sa s-a început urmărirea penală sub acuzaţia de şantaj şi că nu are voie să părăsească Constanţa pentru 30 de zile. „Procurorii DNA au început urmărirea penală faţă de Marcel Vasile Prodan, administrator al SC Maan Music Studio SRL, şi faţă de persoana juridică SC Maan Music Studio SRL, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de şantaj. La data de 15 iunie 2013, învinuitul a exercitat violenţe asupra persoanei vătămate (Alexandra Stan - n.r.) cu scopul de a o determina să renunţe la o sumă de peste 40.000 euro, pe care partea vătămată o pretindea de la învinuit”, se arată într-un comunicat al DNA. Deşi s-a prezentat la audieri, Prodan nu a dat nicio declaraţie, prevalându-se de dreptul la tăcere. Contactat telefonic, nici avocatul său nu a dorit să facă vreun comentariu. „Nu am nicio declaraţie de făcut”, a declarat Dănuţ Ioan Bugnariu, avocatul impresarului.

NEPLĂTITĂ DE LUNI DE ZILE Conform avocatului Alexandrei Stan, vedeta nu ar fi primit niciun ban de la Prodan din luna februarie. „Urmează ca suma vehiculată în actul de acuzare să fie stabilită exact, deoarece 40.000 de euro este o sumă estimativă. În urma analizării tuturor probelor, cu siguranţă va fi depăşită cu mult această sumă. Noi am solicitat instaurarea sechestrului asupra bunurilor impresarului”, a declarat Marius Nadă, avocatul Alexandrei Stan. Surse apropiate anchetei spun că, în contractul semnat între Alexandra şi Marcel Prodan, este stipulat ca vedeta să primească 34% din totalul încasărilor de la un concert. Aceleaşi surse susţin că, deşi valoarea contractelor depăşea 10.000 de euro, ajungând uneori până la 90.000 de euro, vedeta ar fi primit de la impresar doar câte 1.000 euro sau 2.000 euro.

JURNALIŞTI AGRESAŢI Goana după exclusivitate depăşeşte limitele bunului simţ, ajungând în unele cazuri chiar şi la agresiune. Aşa s-a petrecut ieri după-amiază, când jurnaliştii bucureşteni au demonstrat cum îşi obţin ei „exclusivităţile”. La sediul DNA Constanţa se aflau mai multe echipe de jurnalişti, majoritatea din presa constănţeană, însă şi două echipaje ale „Spy News”. Când Marcel Prodan a ieşit din sediul DNA, o maşină a „Spy News” a plecat după taxiul în care s-au urcat impresarul şi avocatul său, iar a doua echipă „l-a făcut scăpat” pe Prodan, blocând ieşirea din curtea DNA a echipajelor presei cu un autoturism marca Cielo, cu numărul de înmatriculare CT 71 CWR. Jurnaliştii l-au rugat pe şoferul autoturismul să îşi mute maşina din drum, însă acesta a părut că are serioase probleme de înţelegere, nedând curs rugăminţii, cel mai probabil cu gândul la mega-„exclusivitatea” pe care o va obţine. Unul din cameramanii constănţeni a încercat să îi deschidă portiera din interior, însă şoferul a închis geamul, fiind la un pas de a-i prinde mâna operatorului. Şoferul autoturismului Cielo nu s-a clintit din loc decât după ce toţi jurnaliştii constănţeni i-au înconjurat maşina, moment în care a dat cu spatele, fără să se gândească la faptul că un coleg de breaslă ar putea fi rănit, lucru care s-a şi întâmplat. Un cameraman Neptun TV a fost călcat cu maşina pe picior, însă asta nu l-a afectat prea tare pe jurnalistul bucureştean, pentru că nici măcar nu s-a uitat în urmă să vadă dacă l-a rănit grav sau nu.