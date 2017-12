„Impresii”, la Palatul Parlamentului

Artista plastică Marieta Besu, profesor la apreciatul Colegiu Naţional de Arte „Regina Maria”, se prezintă în faţa publicului din Bucureşti, în special a... deputaţilor, cu o expoziţie personală însumând aproape o sută de lucrări de pictură şi grafică - ulei pe pânză, gravură, acuarelă şi laviu. Sub generoasa titulatură „Impresii”, expoziţia, deschisă, miercuri, la Sala de expoziţii „Constantin Brâncuşi” din cadrul Palatului Parlamentului, reuneşte şi lucrările semnate de alte două plasticiene bucureştene: Rozalia Budulan şi Ludmila Grăjdan Ionescu. Deşi „Impresiile” centrează trei viziuni distincte, mesajul coerent al discursului plastic potenţează, în mod reuşit, originalitatea fiecărei artiste.

Creaţiile Marietei Besei au ca punct de plecare opera ovidiană „Art Amandi”, dar şi spaţiul marin care îşi pune amprenta asupra sa. Totodată, simbolurile religioase ocupă un loc special în lucrările de grafică. „Zona de inspiraţie este Dobrogea. Îmi dau seama, privind aceste lucrări, cât de mult mă influenţează faptul că locuiesc aici. Consider că e o dovadă de curaj că am expus într-un spaţiu atât de mare”, a spus Marieta Besu. Expoziţia este organizată sub egida Uniunii Artiştilor Plastici din România şi Secretariatului General al Camerei Deputaţilor - Serviciul pentru Ambientare şi Expoziţii.

Manifestarea expoziţională „Impresii” este deschisă, la Camera Deputaţilor, în perioada 23 martie - 8 aprilie.