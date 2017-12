Împreună am reușit! 4 nevăzători testează orientarea spațială

Datorită implicării câtorva persoane cu suflet, proiectul „Dispozitiv de orientare spațială pentru nevăzători“, merge mai departe. În următoarele zile, patru dispozitive de orientare spațială vor ajunge la Buzău și Brăila pentru a fi testate gratuit de nevăzători, urmând ca din ianuarie 2018, să se realizeze o nouă tranșă.

Faptul că în mai puțin două luni o idee s-a transformat în realitate dovedește că în fața forței om pentru om nu poate sta nimic. La începutul lunii octombrie vă prezentam ideea unui fizician din Buzău, Cosmin Vatră, care a proiectat un dispozitiv de orientală spațială cu ultrasunete pentru persoanele cu deficiențe de vedere, ale cărui costuri de producție ar ajunge la aproximativ 40 lei. Asta în condițiile în care, pe piața de profil, un simplu baston ajunge la aproape 5.000 lei. Omul și-a propus să ofere gratuit dispozitivul cât mai multor nevăzători şi avea nevoie de sprijin pentru producerea unei carcase ergonomice. După mediatizarea cazului, s-au găsit imediat oameni care să-l ajute cu sugestii de îmbunătățire, dar și concret cu mijloace de realizare a acestei carcase. Așa au intrat în schemă Zarnica Tina, o gălățeancă de nădejde care a înființat, în oraşul său, o fundație pentru ajutorarea nevăzătorilor - Asociația Părinților Copiilor Slab Văzători și Nevăzători, dar și Mihai și Anca Cioc - care au obținut o sponsorizare pentru achiziționarea unei imprimante 3D mai bune, cu ajutorul căreia să se finalizeze proiectul. În felul acesta, timpul de printare s-a redus simțitor, iar zilele trecute, inimosul Cosmin Vatră a și finalizat 4 prototipuri ale dispozitivului care sunt gata să ia drumul Galațiului și Buzăului pentru a fi testate de persoanele cu deficiențe de vedere. „Din om în om, am ajuns să îl cunosc și pe Ștefan Moisei, fost elev al Liceului pentru Deficienți de Vedere din Buzău. Acesta este un excepțional programator PC, în ciuda faptului că este nevăzător (nu mă întrebați cum face asta, pentru mine este un miracol al voinței și spiritului uman). I-am dat spre testare primul dispozitiv realizat cu ajutorul imprimantei 3D. Feedback-ul lui a fost deosebit de valoros. A observat bug-uri subtile în funcționarea dispozitivului și mi le-a descris în termeni tehnici, așa cum îmi doream. Astfel, am lucrat la o nouă versiune de software care rezolvă aceste bug-uri, și am scos prima mini-serie de dispozitive. O parte vor pleca la Galați, la Asociația Copiilor Nevăzători, iar altă parte la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Buzău. După ce voi primi un nou feedback de la utilizatori, voi trece în ianuarie la realizarea unei noi tranșe. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat, chiar și cu un simplu share!“, ne-a transmis, în exclusivitate Cosmin Vatră.

Încurajările din partea celor care au nevoie de sprijin nu au încetat să vină căci ceea ce s-a reușit prin acest efort comun este extraordinar. „Nu este nimic genial în ceea ce facem, în sensul științific. Aplicăm doar noțiuni tehnice simple într-un domeniu unde alțiii nu se bagă pentru că "piața" este mică și nu există profit“, spune inițiatorul proiectului.

Vă amintim că, pentru realizarea dispozitivului, Cosmin Vatră a folosit senzori ultrasonici foarte ieftini, care sunt utilizați în robotică, pentru orientarea spațială a roboților, micromotoare pentru vibrații folosite în telefonia mobilă și controlere simple pentru a pune la punct un sistem de orientare spațială, inițial, pentru elevii nevăzători ai Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău.