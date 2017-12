Împreună cântărim 287 de milioane de tone

237 DE MILIOANE DE TONE Incidenţa obezităţii printre oamenii de pe Terra are un impact negativ la fel de mare asupra mediului şi resurselor naturale ca suprapopularea. Experţi de la London School of Hygiene and Tropical Medicine au calculat pentru prima oară greutatea totală a populaţiei lumii, pe care o estimează la 287 de milioane de tone. Folosind date statistice ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) pe anul 2005, autorii proiectului au calculat că, în medie, un adult cântăreşte 62 de kilograme, dar în SUA acest indice este mai mare cu o treime. În general, această cifră diferă foarte mult de la o regiune la alta. Dacă în America de Nord, greutatea corporală medie a unui adult este de 80,7 kilograme, în Asia este doar 57,7 kilograme.

Conform cercetătorilor britanici, 61% din populaţia lumii trăieşte în Asia, lor însă le revine doar 13% din greutatea totală a locuitorilor de pe Terra. „Când vorbim de problemele de mediu, imediat ne gândim la numărul în creştere al locuitorilor de pe Pământ, problema nu este însă câte guri trebuie hrănite, ci excesul de masă corporală al oamenilor”, a explicat profesorul Ian Roberts, unul din autorii studiului, ideea acestui proiect. Acesta avertizează că problema nu se limitează doar la persoanele obeze. „Atunci când vorbim despre obezitate, mulţi au imaginea greşită care îi împarte pe cei cu o alimentaţie în exces şi restul, cei care se alimentează corect. De fapt, este o problemă care priveşte întreaga umanitate, întrucât toţi adăugăm în greutate”, a adăugat specialistul britanic.

PREA MULŢI ŞI PREA GRAŞI SUA se situează pe primul loc în tabelul de greutate al populaţiei întocmit de experţii britanici. Dacă populaţia din toate ţările lumii s-ar caracteriza prin acelaşi grad de exces de greutate ca în SUA, aceasta ar echivala cu o creştere de un miliard a populaţiei de pe Terra, cu o greutate corporală medie. Oricât ar părea de surprinzător, printre primele zece ţări cu locuitori suferind de exces de greutate figurează state precum Kuweit, Croaţia, Qatar şi Egipt. Creşterea în greutate în rândul populaţiei din ţările arabe se explică prin influenţa autoturismelor asupra vieţii cotidiene. „Oamenii de aici au început să se mişte din ce în ce mai puţin, preferând maşina mersului pe jos”, opinează Ian Roberts.

În partea de jos a listei ţărilor cu locuitori obezi se află Vietnam, Etiopia şi Eritreea, ultimele două fiind şi state cu un grad îngrijorător de sărăcie. Cu toate acestea, autorii studiului subliniază că nu doar sărăcia poate fi un motiv pentru o greutate corporală normală, dând ca exemplu în acest sens cazul Japoniei, una dintre ţările puternic industrializate din lume. Japonia oferă exemplul cel mai elocvent că poţi fi suplu, fără a fi sărac.