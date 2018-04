Împreună curăţăm Stadionul „FARUL”!

12:16:09 / 23 Martie 2018

Stadion Farul

Curatenie!!!!! Acest stadion trebuie darimat si construit unul nou...ce naiba ditamai orasul si avem stadionul asta invechit...ne-au luato inainte orase ca Ploiesti, Craiova, Cluj,Targu Jiu(in constructie) Si alte orase au in vedere constructia de noi stadioane si Constanta ditamai orasul a ramas in urma,,,,,,,dar asa e cand edilii care au fost sau care sunt la conducerea orasului nu au nimic in comun cu fotbalul...PACAT....Pacat de Cazino,Pacat de Centrul vechi(cum arata Sibiul,Brasovul)Pacat de Sadionul Farul si cate si mai cate!!!!