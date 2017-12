„Împreună pentru viitor”, în paşi de dans spre Galaţi

Zeci de copii de la şcolile constănţene au participat, ieri, la ediţia 2014 a Concursului Naţional de Dans „Împreună pentru viitor”, etapa judeţeană, eveniment care se desfăşoară în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC). Pentru participanţii la competiţie, dar şi pentru susţinătorii lor, sala de spectacole a Palatului Copiilor Constanţa s-a dovedit neîncăpătoare, astfel încât mulţi copii au stat în picioare, pentru a evalua cum se prezintă concurenţa pe scenă, sau la intrarea în culise, pentru a-şi aştepta rândul să evolueze în faţa publicului.

Cele 11 echipe mixte participante la concursul de dans - şase la secţiunea Dans tradiţional şi cinci la Dans modern - au fost formate din copii cu dizabilităţi care provin din centre şcolare pentru educaţie incluzivă şi voluntari de la şcolile normale. În urma deliberării juriului, s-au calificat pentru etapa regională de la Galaţi, obţinând locul I, copiii de la Centrul Şcolar pentru educaţie Incluzivă „Albatros” Constanţa, la secţiunea Dans tradiţional. Tot pe locul I s-au clasat şi copiii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” şi voluntarii de la Liceul Teoretic „Traian”, la secţiunea Dans modern. Şi aceştia vor reprezenta Constanţa în competiţia de la Galaţi.

UN CONCURS CU COPII PENTRU COPII „Acesta este un concurs cu copii pentru copii. Echipele care au câştigat vor merge la faza regională de la Galaţi, iar dacă avem noroc, vom merge la faza naţională de la Brăila”, a spus inspectorul şcolar pentru învăţământ special, coordonator judeţean al SNAC, Oana Mirela Pahon.

Etapa judeţeană a concursului „Împreună pentru viaţă” a fost organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.

„Noi am participat la acest concurs şi anul trecut, cu elevi de la Şcoala Specială nr. 1, şi am obţinut locul al II-lea. Anul acesta, ne-am pregătit pentru locul I. Am făcut un colaj din trei melodii: pe fundalul primei melodii, ne-am prezentat, în partea a doua, fetele au dansat latino, iar a treia melodie a fost mai mult freestyle, breakdance”, a spus Cosmin Litu, elev în clasa a X-a la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”. Echipa din care a făcut parte Cosmin, alături de copii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori”, a câştigat Premiul al III-lea la secţiunea Dans modern.