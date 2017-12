Pentru pedelişti, Moş Crăciunul portocaliu a venit câteva zile mai târziu, când, pe 28 decembrie 2010, premierul Emil Boc a promovat rapid două ordonanţe de urgenţă dedicate hrăpăreţilor din partid. Prima, OUG nr.126/28.12.2010, legiferează câteva măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice “Electrica Moldova” - SA şi “Electrica Oltenia” - SA. În această ordonanţă, Guvernul României prelungeşte termenul până la care \"persoanele îndreptăţite (salariaţi, membri ai consiliului de administraţie şi pensionari) pot achiziţiona acţiuni la societăţile comerciale S.C. E.ON Moldova Distribuţie S.A. şi S.C. E.ON Moldova Furnizare S.A.. Numai că ţinta nu au fost salariaţii şi pensionarii îndreptăţiţi să îşi exercite dreptul de a opta pentru achiziţionarea pachetului de acţiuni cuvenit conform legii. Cuvintele-cheie din OUG nr. 126/28.12.2010 sunt “membrii consiliului de administraţie”. Dar cine sunt oare membrii acestor consilii de administraţie? Reprezentanţi ai PDL. În aceste condiţii, ordonanţa vizează exclusiv interesele băieţilor deştepţi din energie, grupaţi pe lângă principalul partid de guvernământ.

Cea de-a doua ordonanţă de urgenţă emisă de Guvern în 28 decembrie 2010, OUG nr.125/28.12.2010, modifică şi completează Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (ADS). Mai exact, prin noul act normativ, Boc a dispus desfiinţarea consiliilor de administraţie de la societăţile comerciale care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă (staţiuni agricole experimentale, de cercetări agricole etc.), şi preluarea drepturilor şi obligaţiilor legale ce revin ordonatorilor de credite şi a celor privind activitatea curentă de către ADS. Mai mult decât atât, în aceeaşi ordonanţă se prevede “înfiinţarea, în cadrul ADS, a unui comitet de privatizare, concesionare şi arendare care are atribuţii privind privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă. Ordonanţa are ca ţintă exactă împroprietărirea unor pedelişti sau unor apropiaţi ai partidului cu sute sau chiar mii de hectare de teren agricol, prin distrugerea a ceea ce reprezenta odată cercetarea din agricultură. Terenurile erau de mult vizate de marii latifundiari portocalii, dar aceştia nu puteau face nimic atâta vreme cât existau staţiile de cercetare. Odată cu apariţia acestei ordonanţe s-a dat undă verde la furat şi ultimele terenuri care, în mod normal, trebuiau retrocedate foştilor proprietari. Şi, cum la ADS mafia portocalie controlează tot, este lesne de înţeles cum vor fi organizate privatizările şi pe mâna cui vor ajunge bunurile românilor.