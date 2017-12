Împroprietăriri „pe genunchi”

Odată cu apropierea alegerilor parţiale de la Bărăganu se intensifică „acţiunile” pre-electorale duse chiar de unii care ar trebui să fie imparţiali şi apolitici. Tam-nesam, prefectul Constanţei, susţinut de PDL, s-a găsit, în această perioadă, să facă audienţe în judeţ, iar într-una dintre „plimbările” sale s-a oprit la Bărăganu, unde le-a promis oamenilor că îi va pune în posesie cu terenuri intravilane, în baza Legii 1/2000, privind terenurile preluate abuziv de comunişti. Prefectul a urgentat procedurile de punere în posesie, înaintând 35 de propuneri pe ordinea de zi a şedinţei de ieri a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Propietate (Comisia de fond funciar), pe care o conduce, în baza unor cereri făcute de 35 de persoane din Bărăganu pe 31 martie 2011. Accelerarea procesului de punere în posesie cu terenuri intravilane de către prefectul „grijuliu” este surprinzătoare în condiţiile în care această problemă trenează încă din 2007, iar Prefectura a invocat tot timpul diverse motive pentru care nu putea rezolva cererile oamenilor. Acum, în doar o săptămână, toate neregulile au dispărut ca prin minune! Urgentarea suspectă a acestui proces, în preajma campaniei electorale pentru Primăria Bărăganu, l-a determinat pe vicepreşedinte Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristinel Dragomir, reprezentant al CJC în Comisia judeţeană de fond funciar, să întrebe în şedinţa de ieri dacă toate actele care stau la baza retrocedărilor sunt complete şi legale, ţinând cont de faptul că de la depunerea cererilor (31 martie 2011) şi până la validarea punerilor a trecut o perioadă mult prea mică. Dragomir a afirmat că retrocedarea terenurilor s-a făcut doar din motive electorale, moment în care prefectul l-a „tăiat” de la cuvânt pe reprezentantul CJC şi a supus la vot propunerile de la Bărăganu. A urmat un dialog „încins” între prefect şi reprezentantul CJC, Dragomir reproşându-i reprezentantului Guvernului că-i răstălmăceşte vorbele. Vicepreşedintele CJC a subliniat că întotdeauna a avut o poziţie pro validării drepturilor de proprietate. În replică la „cenzura” prefectului, reprezentatul CJC a părăsit sala de şedinţe. „Eu sunt de acord cu retrocedările de la Bărăganu, nu cum a vrut prefectul să se consemneze, dar nu înţeleg de ce Prefectura a respins, până acum, toate cererile pe articolul 34 din Legea nr. 1/2000, pe diverse motive. Dintr-odată, de când a fost prefectul la Bărăganu, s-au făcut planuri de situaţie şi se vrea accelerarea procesului de retrocedare, făcându-se abuzuri, doar pentru că este campanie electorală. Repet, eu sunt pentru validarea dreptului de proprietate, după care să se facă măsurătorile de cadastru, astfel încât, în momentul scrierii titlurilor de proprietate, să fie trecută în documente suprafaţa exactă, nu cum a făcut prefectul acum, când a pus în posesie oameni fără să aibă măsurătorile exacte”, a spus Dragomir după ieşirea din şedinţă. El a atras atenţia că oamenii din Bărăganu sunt doar amăgiţi de prefect cu titluri de proprietate, deoarece dosarele lor nu sunt complete. „Dosarele au doar patru file. Nu vreau să-şi bată unii joc de oameni, care se vor trezi că nu pot să intre în posesia terenurilor din cauza unor inexactităţi”, a spus reprezentantul CJC, care a adăugat că ceea ce va sta scris pe cele 35 de titluri de proprietate nu va coincide cu datele din cadastru. Pe de altă parte, pentru că i s-a interzis să vorbească în şedinţa Comisiei, Cristinel Dragomir a spus că va face o plângere pentru abuz în serviciu. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu a declarat, la rândul său, că fostul primar din localitatea Bărăganu, Constantin Benţea, se luptă de ani buni cu reprezentanţii prefecturii pentru a le putea da aceste terenuri oamenilor. „Din păcate, nu mai există lege în România, nu mai are cine s-o respecte şi cine s-o verifice. Instituţiile statului sunt portocalii şi constatăm asta în fiecare zi. După decesul fostului primar Constantin Benţea, PDL a început campania de abuzuri. Azi (n.r. - ieri), în Comisia de fond funciar, aşa-zisul prefect a vrut să pună în posesie ilegal cetăţeni din comuna Bărăganu ca să atragă voturi. Tot el se pregăteşte să vină cu maşini cu piatră în Bărăganu să spună că el, chipurile, ar pietrui drumurile, deşi Prefectura nu are nicio calitate în amenajarea drumurilor din judeţ, acest atribut fiind exclusiv al autorităţilor locale şi al CJC. Se preconizează fel de fel de şmecherii. Se vor da bani, pentru a se cumpăra voturile celor sărăciţi tot de ei. Ne aşteptăm la orice şi este bine ca oamenii să cunoască adevărul. Opinia publică s-a lămurit deja că aceasta este singura lor manieră de a încerca să câştige electoratul şi aşa vor face şi în 2012 la alegerile locale şi, probabil, la cele generale. Noi facem plângeri pentru că aceste dosare penale, pentru abuz în serviciu şi pentru toate faptele ilegale pe care le comit rămân undeva şi, probabil, vor fi pedepsite”, a spus Nicuşor Constantinescu.