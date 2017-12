O tânără în vârstă de 16 ani a fost găsită, miercuri, în viaţă, sub dărâmături, la Port-au Prince, la 15 zile după cutremurul care a afectat statul Haiti. Circa 135 de persoane au fost găsite vii sub dărâmături. Preşedintele haitian, Rene Preval, a anunţat că trupurile a aproape 170.000 de victime au fost deja strânse de pe străzi, o cifră mai mare decât ultimele estimări ale autorităţilor care se aşteptau la 150.000 de morţi. Totodată, 225.000 de locuinţe şi 25.000 de clădiri comerciale au fost distruse total sau parţial în timpul cutremurului, care a lăsat peste un milion de haitieni fără adopost. Şeful statului haitian a reiterat că ţara sa are nevoie urgentă de 200.000 de corturi pentru a adăposti familiile cu cinci-şase peroane.

Pe de altă parte, Fondul Monetar Internaţional (FMI) a aprobat acordarea unui împrumut de 114 milioane de dolari pentru Haiti, cea mai mare sumă pusă la dispoziţia autorităţilor acestei ţări după seismul din 12 ianuarie. Ajutorul constă dintr-un împrumut de urgenţă de 102 milioane de dolari, neînsoţit de nicio condiţie şi fără dobândă, la care se adaugă un credit de 12 milioane de dolari în cadrul acordului de asistenţă aprobat în noiembrie 2006. Banii vor ajunge în Haiti până la sfârşitul acestei săptămâni, iar rambursarea lor va începe în 2015. FMI a anunţat anterior că va încerca să obţină anularea datoriei contractate de Haiti, statutul instituţiei nepermiţându-i să facă donaţii statelor membre. La rândul său, Banca Mondială a anunţat, imediat după seism, acordarea unui ajutor de urgenţă de 100 milioane de dolari pentru această ţară