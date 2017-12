Împrumuturi atrase prin titluri de stat

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat, ieri, 700 milioane de lei, reuşind să atragă întreaga sumă vizată la licitaţia pentru vânzare de certificate de trezorerie cu maturitate de 11 luni, însă randamentul mediu a crescut de la 5,29% pe an la 5,53% pe an. Ofertele băncilor au cumulat 1,683 miliarde de lei. Dealerii estimau că Ministerul Finanţelor trebuie să accepte un randament de circa 5,7% pe an pentru a atrage întreaga sumă vizată, având în vedere cotaţiile din piaţa secundară. La precedenta licitaţie pentru certificate de trezorerie, din 18 iunie, Finanţele au respins ofertele băncilor considerând că randamentele cerute sunt prea ridicate. Anterior, la 11 iunie, Ministerul Finanţelor Publice a acceptat un randament de 5,29% pe an pentru certificate de trezorie cu maturitate la un an. Ministerul Finanţelor Publice vrea să împrumute în iulie 2,25 miliarde lei prin vânzarea de titluri de stat pe piaţa internă, sub valoarea programată pentru luna iunie, de 3,5 miliarde lei. (T.I.)