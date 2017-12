Împrumuturi către primării pentru plata datoriilor la încălzire?!

OFERTĂ… CU DOBÂNDĂ O ştire, făcută publică ieri de Guvern, anunţa că datoriile acumulate de primării faţă de furnizorii locali de energie termică vor fi plătite şi în acest an din bani obţinuţi de stat din privatizare şi păstraţi la trezorerie, fondurile urmând să fie puse la dispoziţie… prin împrumuturi pe termen de cinci ani, cu perioadă de graţie de un an. Mai pe româneşte, statul îndatorează primăriile. Şi nu oricum, ci cu dobândă! Adică mai câştigă ceva de pe urma administraţiilor teritoriale. Împrumuturile oferite de “generosul” Minister al Finanţelor, care vor fi acordate în limita sumei de 500 milioane lei, vor putea fi rambursate “cu o dobândă de 5,50%, cu termen de rambursare de maximum cinci ani şi cu o perioadă de graţie de un an”. Oferta este prevăzută într-un act normativ pregătit în acest sens de Guvern. Împrumutul va fi acordat prin excepţie de la Legea finanţelor publice locale, care stabileşte printre altele că unităţilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat în anul respectiv, depaşeşte 30% din media veniturilor proprii. După încheierea perioadei de graţie de un an, împrumutul va fi rambursat în tranşe lunare pe parcursul celor cinci ani. Chiar şi în aceste condiţii, e puţin probabil ca primarii din Opoziţie să beneficieze de aceşti bani. Probabil că se vor duce tot la primăriile pedeliste, aşa cum ne-am obişnuit.

PLĂŢILE RESTANTE, O PROBLEMĂ O procedură similară, argumentată de Executiv prin volumul mare al plăţilor restante înregistrate de primării faţă de furnizorii locali de servicii, prin datoriile bugetare ale acestor furnizori şi prin înţelegerile între Guvern şi Fondul Monetar Internaţional (FMI) privind eliminarea plăţilor restante, a fost aprobată şi în 2010, prin ordonanţă de urgenţă, cu acordarea unui împrumut în limita a 1,5 miliarde lei, cu dobândă de 6,25%, pentru achitarea datoriilor acumulate de primării până la 31 decembrie 2009 în relaţia cu operatorii de energie termică. În cadrul acordului stand-by semnat de România cu FMI în luna mai 2009, statul a raportat constant datorii restante către firme cu peste 90 de zile şi a cerut derogare de la îndeplinirea ţintelor stabilite la fiecare evaluare trimestrială a acordului.