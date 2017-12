Împrumuturi mai avantajoase

Dobânzile la creditele în lei şi euro s-au aflat în iunie aproape de minimul ultimilor ani, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). În iunie, persoanele fizice puteau lua un credit în lei la o dobândă medie de 11,7% pe an, minimul din ianuarie 2007, de când există statisticile băncii centrale. La firme, dobânda nu se află chiar la un minim, însă costul de 11,2% pe an cerut de bănci este aproape de nivelul din octombrie 2007. Pe de altă parte, cererea slabă pentru credite noi se află în acest an sub nivelul din 2009. De altfel, băncile nici nu sunt prea dornice să se arunce să ofere finanţări cu un anumit grad de risc şi au sporit costul împrumuturilor prin comisioane.