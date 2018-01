Imunitatea din scăldătoare

Traian Băsescu se simte bine în pijamalele lărguţe ale imunităţii prezidenţiale. Consideră domnia sa că ţinuta lejeră de seară îi dă dreptul să-şi lase gura slobodă ca o lobodă! Un preşedinte este preşedinte chiar şi atunci cînd, într-un moment de neatenţie al SPP-iştilor, cade din pom şi îi vine dumnealui să-şi trimită garda la origini… Un preşedinte este preşedinte şi în pijamale! În numele imunităţii găsite în scăldătoare, diverşi aleşi ai poporului îşi fac de cap la scenă deschisă, punîndu-şi cu predilecţie fustele politichiei pe umeri. Le-a intrat unora în cap că imunitatea ţine de înalta lor pregătire profesională şi politică şi că este un drept dobîndit ca urmare a PIB-ului mare deţinut în materie de şmecherie. În realitate, în cele mai multe cazuri de acest gen, imunitatea invocată reflectă anumite momente de teribilism sau grandomanie, ba chiar şi modul în care personajele în cauză au parcurs scurtul drum cu dîmburi al celor şapte ani de acasă. Cu pijamalele imunităţii ridicate, politicienii noştri ajunşi la putere se dau frecvent în spectacole de-a dreptul groteşti. Le cară castane în cap alegătorilor şi le scuipă seminţe pe creştet! Dacă le spui că intenţionezi să te adresezi instituţiilor abilitate să-ţi facă dreptate, te iau şmechereşte peste picior! Ca şi prezidentul cînd testează de unul singur cunoscuta metodă “Maradona”. Cînd invoci dreptatea personală, politicienii simandicoşi te scuipă în faţă şi îţi arată rînjind gingiile imunităţii lor. Băi, fraiere împuţit şi nesimţit, eu am imunitate! Chiar prezidentul, la acest capitol, ne dă mereu cu tifla şi cu “sîc”, tu nu ai mărgele, ca semn distinctiv, roşii ca ale mele! Imunitatea reprezintă argumentul suprem al tuturor celor care, aflîndu-se pe o anumită funcţie trecătoare, consideră că doar ei sînt importanţi în ţara asta, cultivînd politica viermilor. Prins cu ocaua mică a ţigăncii împuţite, prezidentul se apără cu imunitatea de care beneficiază ca urmare a poziţiei sale la Cotroceni! Tare argument, nu-i aşa! În acest ritm, este de aşteptat ca şi capul în gură prezidenţial să fie protejat de orice răspundere prin efectele directe ale imunităţii! Chiar şi în pijamalele imunităţii, un preşedinte este preşedinte şi exemplu pentru naţiunea păgubită de mersul în gol a tot felul de alianţe şi corcituri de formaţiuni politice cu pretenţii… La capitolul sărăcie şi dezastre, poporul, chiar şi cel băscian, nu beneficiază de imunitate, ajutoare sau măriri de pensie. Anul trecut, ţara era dusă la vale de inundaţii. Anul acesta, se vede bine, a dat seceta peste noi. De la un ciclu la altul, timp în care am jucat şi jucăm rolul guşterilor, am asistat la războaiele celor care, beneficiind de imunitate, au făcut ţara varză! Cu imunitatea la purtător, le dă mîna politicienilor să se prezinte în faţa noastră ca mari caftangii cărora este clar că nu le pasă de instituţiile statului. Ca şi în cazul prezidentului, dumnealor, ca mari personalităţi politice ce se cred, nu concep să fie sancţionaţi nici măcar cu un avertisment! Nu contează ce au scos pe gură! Au imunitate! Aţi înţeles! Nu m-aş mira ca, după episodul de şatră cu ţiganca împuţită, domnul prezident, care nu a mai pozat în victimă politică de pe vremea opoziţiei sale, să se adreseze celor de la CEDO pe motiv că i-a fost ştirbită imunitatea prezidenţială! Cine asigură imunitate celor care au crezut în sloganul “Să trăiţi bine” ?