În 200 de ani, omenirea a anulat 3.000.000 de ani de răcire a climei!

Clima de pe Terra ar trebui să semene până în 2030 cu echivalentul ei din urmă cu 3 milioane de ani, au calculat oameni de ştiinţă americani, al căror studiu a fost publicat luni în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), informează AFP, potrivit agerpres.ro. Perioada la care face trimitere acest studiu este jumătatea pliocenului, când clima terestră era aridă, America de Nord şi America de Sud nu erau încă unite, Groenlanda nu era încă acoperită de gheaţă, iar nivelul oceanelor era cu 18 metri mai ridicat. Temperaturile erau cu 1,8 - 3,6 grade Celsius mai mari decât în epoca actuală.

"Ne îndreptăm spre schimbări foarte spectaculoase într-un timp extrem de scurt", a declarat Jack Williams, profesor de Ştiinţe ale Pământului şi expert în paleo-ecologie şi climatologie la Universitatea Wisconsin-Madison.

Dacă emisiile de CO2 vor continua în ritmul actual, oamenii de ştiinţă estimează că până în 2050 Terra va reveni cu 50 de milioane de ani în urmă (din punctul de vedere al climei, n.r.), în zorii evoluţiei primelor mamifere (dinozaurii au dispărut în urmă cu 65 de milioane de ani).

Calotele glaciare au nevoie de foarte mult timp pentru a se topi complet, deci Groenlanda nu va redeveni un continent acoperit cu verdeaţă în secolul viitor, a precizat profesorul Williams pentru AFP. Iar oceanele nu vor creşte cu 18 metri. Însă bruscheţea încălzirii climei ar trebui să ia prin surprindere speciile care au avut nevoie de milioane de ani pentru a evolua până la forma lor actuală. "Numeroase specii vor dispărea", a precizat acelaşi expert, coautor al studiului. "Acest lucru arată modul în care putem să mergem înapoi pe firul istoriei noastre şi al istoriei Terrei pentru a înţelege modificările actuale şi pentru a ne adapta", a mai spus profesorul Jack Williams.