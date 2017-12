În 2010, benzina s-a scumpit cu 24,4%

Preţul benzinei comercializată la pompă în România a înregistrat în acest an o creştere de 24%, una dintre cele mai mari din UE, potrivit datelor Comisie Europene. Cu toate acestea, preţul carburantului este mult mai mic în România comparativ cu celelalte state comunitare, informează portalul money.ro. Sortimentul de benzină euro-super 95 s-a scumpit în România cu 24,4% la pompă. Doar două ţări europene au marcat o creştere mai mare a preţurilor: Grecia şi Suedia. Diferenţa este ca nici una dintre cele două ţări nu are producţie internă de petrol, spre deosebire de România. La nivel european, benzina s-a scumpit în acest an, în medie, cu 17,2%. Doar în Bulgaria, Cipru şi Letonia, benzina costă mai puţin decât în România, unde carburanţii sunt cu aproape 19% mai ieftini decât media europeană.