„În 2011 vom avea creştere economică”

România va înregistra o creştere economică bună anul viitor, după doi ani de recesiune, avansul Produsului Intern Brut (PIB) urmând să fie susţinut de exporturi şi consum, a declarat reprezentantul României la Fondului Monetar Internaţional (FMI), Mihai Tănăsescu. El a spus că avansul economiei de anul viitor va fi alimentat de două mari componente, respectiv exporturile şi consumul agregat. De asemenea, acesta a afirmat că discuţiile dintre Guvern şi FMI nu vor conduce la măsuri suplimentare pentru 2010 şi 2011, astfel că nu se are în vedere o nouă tăiere de salarii, rezultatul fiind aplicarea celor existente pentru încadrarea în ţintele de deficit bugetar. „Discuţiile care au avut loc între autorităţile române şi reprezentanţii FMI nu au condus la noi măsuri care să fie implementate în 2010 şi 2011, astfel încât să fie avute în vedere noi tăieri de salarii şi aşa mai departe”, a spus Tănăsescu. Salariile bugetarilor au fost reduse de la 1 iulie cu 25%, ca parte a unui program mai amplu privind reducerea cheltuielilor bugetare şi creşterea veniturilor colectate, printre măsuri fiind şi majorarea TVA de la 19%, la 24%. Potrivit oficialului român, rezultatul discuţiilor de până acum cu reprezentanţii FMI a fost consolidarea măsurilor care au fost deja stabilite, astfel încât implementarea lor să conducă la un deficit bugetar în limita de 6,8% din PIB pentru acest an şi de 4,4% din PIB pentru anul viitor. „În momentul de faţă trebuie să ne încadrăm într-o limită de cheltuieli cu personalul, pe care am stabilit-o în acordul cu FMI. Este în principal ceea ce trebuie să facem pentru consolidarea fiscală”, a adăugat Tănăsescu. În plus, în opinia lui Tănăsescu, nu vor fi probleme cu eliberarea următoarei tranşe de la FMI, de 900 de milioane de euro. Acesta a ţinut să precizeze că decizia privind eliberarea următoarei tranşe va fi luată de către board-ul FMI pe baza analizelor efectuate în timpul misiunii de evaluare. „Implementarea măsurilor arată determinare. Eu cred, din ce am discutat cu ei, că vor pleca cu o impresie pozitivă, foarte bună”, a declarat reprezentantul României la FMI. Tănăsescu a precizat că discuţiile pentru un nou parteneriat cu FMI şi Comisia Europeană ar putea începe la următoarea misiune de evaluare a acordului actual, în luna octombrie. Reprezentantul României la FMI consideră că nu va fi necesar şi un nou împrumut. „Acest subiect (un nou acord - n.r.) nu a fost abordat acum. Cred că în perioada următoare, la vizita din octombrie, acest subiect va fi atins. Va depinde, însă, de decizia Guvernului”, a spus Tănăsescu. O misiune comună a FMI şi a Comisiei Europene se află, în perioada 26 iulie - 4 august, la Bucureşti, pentru o nouă revizuire a acordului cu România, care va evalua modul în care România a îndeplinit criteriile de performanţă stabilite pentru finele lunii iunie şi în cadrul căreia se discută şi despre un nou set de prognoze macroeconomice.