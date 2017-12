În 2013 am exportat pantofi de două miliarde de euro

După o perioadă de mai bine de un deceniu în care industria de încălţăminte din România a încetat, practic, să existe, exporturile în acest domeniu au depăşit pragul de două miliarde de euro în 2013, ceea ce reprezintă o creştere de peste 25% comparativ cu anul anterior, potrivit datelor transmise de Patronatul „Sfera Factor“. Reprezentanţii patronatului au subliniat că exporturile din 2013 reprezintă cea mai bună performanţă istorică a sectorului, fiind mai mari cu aproximativ un sfert de miliard de euro decât recordul precedent, stabilit în 2011. "Cifra este cu atât mai importantă cu cât a fost realizată la un an după o puternică scădere, de 15%, în 2012", a declarat Angela Vasiliu Dimitriu, preşedintele Patronatului „Sfera Factor“. România este un producător apreciat la export, iar diminuarea ponderii lohn-ului în acest sector a stimulat producătorii autohtoni să iasă la export cu noi creaţii, de data aceasta sub branduri proprii, susţin reprezentanţii patronatului. În ciuda rezultatelor bune de la finalul anului trecut, şefa „Sfera Factor“, la rândul său exportator de încălţăminte, arată un optimism reţinut privind repetarea performanţei în anul în curs. „Costurile de producţie tot mai ridicate şi lipsa de experienţă pentru un marketing eficient reprezintă probleme la care producătorii noştri nu pot găsi, fără sprjin, soluţia în totalitate”, afirmă Dimitriu. În scopul susţinerii firmelor româneşti pentru creşterea notorietăţii brandurilor, a cunoaşterii tendinţelor din fashion şi a însuşirii în detaliu a mecanismelor de finanţare din fonduri europene, Patronatul „Sfera Factor“ organizează, la fiecare început de primăvară şi toamnă, târgul de contractări Next Season. În această primăvară, Târgul Internaţional de Încălţăminte, Confecţii şi Accesorii din Piele va fi organizat, la Bucureşti, în perioada 26 februarie - 1 martie.