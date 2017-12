În 2014, cu 10% mai multe pasagere decât în 2013

2013 a fost un an prolific din punct de vedere al numărului mare de nave de pasageri care au ajuns în Portul Constanţa, dar şi al turiştilor străini care au ajuns în ţara noastră! O altă reuşită a autorităţilor portuare constănţene a fost că, pentru prima dată, începând din toamna lui 2013, românii s-au putut îmbarca pe pasagere pentru a pleca în croaziere pe apele din întreaga lume. Dacă pentru acest an, datorită colaborării dintre Compania Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” (CNAPM) SA Constanţa şi MSC Cruises, s-au înregistrat trei sosiri ale pasagerului de lux „MSC Musica”, pentru 2014 sunt programate opt sosiri ale navelor „MSC Sinfonia” şi „MSC Orchestra”. Potrivit declaraţiilor administratorului Terminalului de Pasageri al Portului Constanţa, Teodor Patrichi, în această toamnă, peste 200 de români s-au îmbarcat pe „MSC Musica” şi, totodată, au fost aduşi la Constanţa aproximativ 6.000 de pasageri. „Cele opt sosiri cu îmbarcări şi debarcări ale navelor „MSC Sinfonia” şi „MSC Orchestra” programate pentru 2014 vor aduce la Constanţa 20.000 de turişti. Pentru anul viitor preconizăm o creştere cu cel puţin 10% a numărului de pasagere şi o creştere importantă a numărului de nave fluviale care vor veni în 2015”, a declarat administratorul Terminalului de Pasageri al Portului Constanţa. Până în acest an, navele ajungeau în Constanţa doar în tranzit şi staţionau mai puţin de o zi. În acest an, la terminalul de croaziere al Portului au sosit 69 de nave de pasageri, faţă de 52 venite anul trecut. Numărul turiştilor sosiţi la bordul navelor a fost de 54.616, înregistrându-se o creştere de peste 60% faţă de 2012. Până în prezent, pentru 2014 au fost anunţate 64 de pasagere.