În 2017 vom merge la munte pe autostrada Comarnic - Braşov

Îndelung discutatul subiect al autostrăzii Comarnic - Braşov pare, în sfârşit, să se epuizeze. Nu însă şi îndelung discutatul subiect al autostrăzilor, în general. Acestea rămân mult prea puţine şi mult prea scumpe, ba chiar printre cele mai scumpe din lume în ce priveşte raportul preţ/calitate/km. Totuşi, avem nevoie de ele. Potrivit premierului Victor Ponta, autostrada Comarnic - Braşov va fi finalizată în 2017, la un cost estimat de 1,8 miliarde euro, iar taxa de utilizare avută în vedere va fi de 5,7 lei plus TVA. Premierul şi ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură, Dan Şova, s-au întâlnit ieri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Asocierii Vinci - Strabag - Aktor, care a câştigat licitaţia pentru construcţia tronsonului de autostradă Comarnic - Braşov, prilej cu care cele două părţi au semnat un memorandum de înţelegere. Autostrada Comarnic - Braşov va avea o distanţă de 53,215 km plus 7 km de drumuri de legătură şi va include trei tuneluri, 19 viaducte, 15 poduri, precum şi trei noduri de ieşire (Sinaia - Buşteni, Predeal şi Râşnov). Suma estimată pentru construcţia autostrăzii este de 1,8 miliarde euro, la un cost de circa 28 milioane euro pe kilometru. Ponta a arătat că, potrivit memorandumului, ultimul kilometru al autostrăzii va fi finalizat în 2017, deşi speră ca proiectul să fie terminat până la finalul anului 2016, iar la momentul actual este avută în vedere perceperea unei taxe de utilizare de 5,7 lei plus TVA. Autostrada va fi dată în concesiune pe o perioadă de 26 ani plus perioada de construcţie, iar Guvernul va trebui să înceapă rambursarea costurilor de construcţie începând cu 2017. Ponta a arătat că sumele strânse din taxa de utilizare a autostrăzii vor fi folosite pentru rambursarea costurilor, dar a precizat că decizia de introducere a taxei va fi luată de Guvern după finalizarea lucrării, iar de nivelul taxei va depinde şi nivelul sumelor plătite de la bugetul de stat pentru rambursare. Ţinând cont de amplasarea autostrăzii Comarnic - Braşov, cu siguranţă că aceasta îşi va scoate, în scurt timp, banii.