În 35 de ani, România și-ar putea acoperi 84% din necesarul energetic din surse alternative

România și-ar putea acoperi 84% din necesarul energetic din surse alternative până în anul 2050, dar numai cu condiția ca tranziția să se facă prin eforturi și angajamente politice la nivel decizional înalt, susține organizația de mediu Greenpeace, într-un comunicat de presă transmis, marți, presei. „Ne dorim ca investițiile în surse curate de energie și în reducerea consumului să devină un fenomen extins în întreaga țară, la toate nivelurile: de la echiparea gospodăriilor la cea a instituțiilor și companiilor. Cu cât vor fi mai multe astfel de investiții, cu atât ele vor fi mai accesibile și mai ușor de implementat. Este important să arătăm că etapa de pionierat se apropie de final și că terenul pentru investiții la scară largă este deja pregătit”, precizează Ionuț Cepraga, coordonator de campanii la Greenpeace România.

În acest context, Greenpeace susține tranziția către un viitor energetic axat în jurul resurselor regenerabile, cu impact negativ redus asupra mediului, sănătății și economiei și nedăunător pentru mediu. Studiile Greenpeace arată că România are un potențial ridicat pentru generarea energiei din surse regenerabile: până în 2050, România și-ar putea acoperi 84% din necesarul energetic din surse solare, eoliene, termale etc. „Această tranziție presupune eforturi și angajamente politice la nivel decizional înalt, implementate prin strategii, legislație și finanțări. Totodată, tranziția către energie curată are implicații mari și la nivel local și individual, prin implementarea de instalații fotovoltaice sau eoliene pentru consum la nivel de gospodărie, fermă sau comunitate. De altfel, Greenpeace România a echipat în iunie 2015 Școala Gimnazială nr. 1 din Rovinari cu o instalație fotovoltaică de 10 kW. Școala își va reduce astfel atât costurile energetice, cât și impactul asupra mediului, generând practic o parte din energia de care are nevoie pentru a funcționa”, se notează în comunicatul Greenpeace România.

Greenpeace România a lansat, miercuri, un nou studiu care își propune să faciliteze accesul celor interesați de sursele de finanțare disponibile pentru investiții în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice la informație și resurse în timp util. Materialul, intitulat „Surse de finanțare 2014 - 2020. Domeniu: Energie Regenerabilă, Eficiență Energetică”, se adresează potențialilor inițiatori de proiecte în acest domeniu, din mediul administrativ, dar și din mediul privat. În plus, acesta face o sinteză a surselor de finanțare disponibile în prezent și în viitorul apropiat, atât pentru mediul rural, cât și pentru cel urban.