În așteptarea unui consult cu... zecile de minute

Medicii de familie au sarcina profesională să acorde servicii medicale, nu să rezolve probleme administrative, precum distribuirea cardurilor de sănătate și deblocarea lor, potrivit președintelui Societății Naționale a Medicilor de Familie (SNMF), dr. Rodica Tănăsescu. ”Nu s-a pus problema să blocăm activitatea. În perioadele în care nu a mers (sistemul cardului de sănătate - n.r.), ne-am ocupat de chestiunile care nu au necesitat card: am vizat documente, am citit investigațiile pacienților. Noi am venit în întâmpinarea decidenților. (...) ne-am cumpărat toate softurile, cititoarele. Încercăm să ajutăm, dar de la a ajuta până la acuze că nu suntem dispuși să înlocuim activitatea profesională cu cea administrativă, până la acuze că ne-am neglijat pacienții pentru că nu vrem să renunțăm la profesia noastră, este drum lung”, a spus ea, la Medical Forum. Potrivit dr. Tănăsescu, ar trebui ca CNAS să găsească alternative mai ușoare care să fie folosite de medici atunci când se blochează cardurile. ”În momentul în care cardul nu merge, să apăsăm pe o tastă care să declanșeze o solicitare de deblocare a cardurilor, cardul să fie modificat fără niciun fel de cod, să reintroducem un alt cod PIN, să îl validăm și pacientul să îl poată folosi. Vă rog foarte mult să nu percepeți refuzul nostru de a face aceste activități ca rea-voință. Acest refuz derivă din respect pentru cei de la ușa cabinetului. Nu pot să stau o oră să deblochez cardul când la ușă sunt pacienți programați sau urgențe”, potrivit dr. Tănăsescu. La rândul său, președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, dr. Doina Mihăilă, a explicat că au fost zile când a inițializat foarte multe carduri și zile în care la un pacient a stat și 50 de minute. Și la Constanța au fost semnalate probleme, însă mulți medici au dat asigurări că toți pacienții au fost consultați. Precizăm că toți cei care nu și-au ridicat cardurile de sănătate pot merge la sediul CJAS Constanța, nu înainte de a consulta listele afișate pe site-ul www.casct.ro. De ieri au fost postate și listele cu asigurații casei de sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. Pentru mai multe detalii puteți contacta și numărul de telefon al CJAS Constanța: 0241/522008.