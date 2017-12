“În acest moment, PNL nu este un partid mare”

Purtătorul de cuvînt al liberalilor, Bogdan Olteanu, a declarat, ieri, la Şcoala de iarnă “Octavian Paler”, că PNL nu este un partid mare şi nici nu are această mentalitate: “Teoria partidelor politice spune că un partid devine mare după ce, la trei alegeri consecutive care nu se ţin la şase luni, ia rezultatul de 20%. Noi rotunjim un frumos 20%, aşa, făcînd o medie cu exit-pollurile, cu sondajele, cu ce am mai pierdut la două rînduri de alegeri care au fost la o diferenţă de şase luni, şi sperăm să continuăm pe un asemenea trend, măcar să realizăm o ancoră de 20% în acest an, într-un mod realist”. Liberalul a menţionat că “miza politică a anului 2012 pentru PNL este un scor de 30%”, explicînd că, la un asemenea scor, partidul este mare şi joacă “la nr 1”. El a spus că, în primul rînd, liberalii trebuie să se convingă pe ei înşişi că miza formaţiunii este să devină un partid mare: “Nu am internalizat faptul că sîntem un partid în creştere, deocamdată am rămas cu nişte reflexe de partid mic, cu nişte ambiţii şi obişnuinţe de partid mare, ne-am asimilat foarte bine obişnuinţa de a conduce singuri, chiar dacă am avut un deficit evident de resurse umane, un deficit în unele domenii de “know how”“. Olteanu a mai declarat că, în opinia sa, liberalii ar trebui să facă opoziţie “mai aplicat, mai virulent”, dar şi să îşi întoarcă privirea dinspre interior înspre exterior şi să recunoască legitimitatea preşedintelui ales la congres: “Trebuie să mai avem o capacitate pe care trebuie să o dezvoltăm după 21 martie şi anume aceea de a ne uita spre exterior şi nu spre interior. Unul dintre cei care nu fac bine partidului a avut o vorbă extrem de inteligentă la adresa acestui partid, la congresul din 2001, unde a spus că PNL are uneori tendinţa de a se comporta ca un partid autist, care nu observă tumultul de afară, ci se preocupă de micile competiţii, conflicte din interior. Pînă pe 21 martie ne ocupăm de competiţia din 21 martie. Dar, în seara Congresului, toată lumea trebuie să spună: “Bă, ăsta a cîştigat, pe ăsta îl susţin. Trebuie îl susţinem”“.