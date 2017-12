În Afganistan, anul 2009 va fi la fel de violent ca 2008

Afganistanul se va confrunta, probabil, cu un an 2009 la fel de violent ca 2008, însă forţele de securitate vor fi mai bine înarmate pentru a răspunde atacurilor şi vor fi ajutate de trupe suplimentare americane, a anunţat Ministerul Apărării. Anul 2008 a fost cel mai sîngeros an pentru forţele de securitate afgane de la venirea trupelor internaţionale în ţară, la sfîrşitul anului 2001, în pofida prezenţei a 70.000 de militari străini. ”Nu există nicio îndoială că se vor înregistra lupte dure în 2009, iar nivelul violenţelor nu va fi foarte diferit de cel de anul trecut”, a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului Apărării, generalul Mohammed Zahir Azimi. ”Însă, desfşurarea trupelor suplimentare americane (între 20.000 şi 30.000) în Afganistan, pînă în vara anului 2009 şi creşterea numărului de militari afgani ne plasează într-o situaţie mai favorabilă decît în 2008”, a subliniat el. În 2009, armata afgană, care are peste 70.000 de militari, va primi 25.000 - 30.000 militari suplimentari, care vor absolvi în curînd şcoala militară, a precizat generalul.

Ambasadorul american la Kabul, William Wood, a declarat săptămîna trecută că rebelii au plasat de două ori mai multe bombe în 2008 decît în 2007. ONU şi mai multe ONG-uri au subliniat că nivelul atacurilor insurgenţilor a atins un prag neobişnuit de intens de la venirea trupelor internaţionale şi îndepărtarea talibanilor în 2001. Mai mult de 290 de militari străini au fost ucişi în Afganistan, în 2008, majoritatea vicitme ale bombelor artizanale, dar şi aproape 1.000 de membri ai forţelor de securitate afgane (poliţie, armată), potrivit unor estimări. Mai mult de 1.800 civili au fost ucişi în 2008, faţă de 1.500 în 2007, potrivit ONU. Forţa NATO a spus că 1.000 de civili au fost ucişi, ca şi circa 5.000 de rebeli, în 2008.