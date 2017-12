În ajutorul minorilor vulnerabili din Anglia

Echipe caritabile formate din asistenţi sociali, sprijinite de cotidianul “The Independent” prin cititorii săi, patrulează noaptea pe străzile rău-famate din Marea Britanie, încercând să identifice şi să ajute minorii vulnerabili în faţa traficanţilor de persoane şi a proxeneţilor. Asistenţii sociali circulă, de obicei, în microbuze, traseul lor incluzând străzile frecventate de prostituate, centrele oraşelor, parcurile şi motelurile ieftine. Lucrătorii sociali ajung, uneori, să înfrunte proxeneţii sau să se confrunte cu situaţii terifiante în care găsesc fete care tocmai au fost agresate sexual. De cele mai multe ori, aceştia lucrează până la primele ore ale dimineţii. Astfel de zone se găsesc în majoritatea oraşelor din Marea Britanie, chiar dacă oamenii preferă să nu observe.

Problema este mult mai complexă şi periculoasă decât majoritatea britanicilor îşi închipuie, au mai spus membrii ONG-urilor. De exemplu, echipa lui Wendy Shepherd întâlneşte adesea copii sub 16 ani mergând beţi pe stradă, fete de 14 ani sprijinind zidurile clădirilor în zone rău famate sau tinere disperate de 16 ani care locuiesc în camere de moteluri unde femeile se prostituează. Wendy Shepherd nu a vrut să dezvăluie numele oraşului în care activează, pentru a nu stigmatiza populaţia sau fetele implicate în industria sexului sau a drogurilor. Alte probleme cu care se confruntă asistenţii sociali sunt băieţi tineri care sunt recrutaţi de proxeneţi pentru servicii sexuale contra cost. Membrii ONG-ului au obţinut succese importante, în cooperare cu poliţia şi consiliile locale.