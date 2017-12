În aşteptarea bugetului

Anul 2011 a fost unul dificil pentru autorităţile locale în general, dar mai ales pentru comunele mici, care au fost obligate de Guvern să-şi reducă cheltuielile pe anumite domenii. Diminuarea bugetelor locale a condus la imposibilitatea unor comune de a-şi cofinanţa proiectele europene pe care reuşiseră să le demareze. La nivelul judeţului Constanţa, comunele care au avut în derulare proiecte cu fonduri europene, au fost susţinute financiar de Consiliul Judeţean Constanţa. Comuna Topraisar a fost singura din judeţul Constanţa care a finalizat programul de reabilitare şi extindere a sistemului de apă şi canalizare, fiind de fapt singura comună care a primit finanţare pentru acest tip de proiect. “Pot spune că am avut noroc, fiind singurii care am primit finanţare. Din nefericire, proiectul trebuia finalizat încă din 2010, însă nu am primit banii necesari. Anul trecut, după numeroase discuţii, am primit de la Ministerul Dezvoltării banii necesari pentru a finaliza lucrările, pe care ne gândeam să le băgăm în conservare. Am primit sprijin financiar şi de la CJC. Bugetul pe care noi îl aveam nu avea cum să acopere partea de co-finanţare. Alături de acest proiect, tot în 2011, şi tot cu sprijinul CJC am finalizat şi lucrările de reabilitare a infrastructurii, şi vorbim aici de pietruirea şi asfaltarea străzilor din comună. Pentru acest proiect cel mai mare sprijin a venit din partea CJC”, a declarat primarul comunei Topraisar, Stelian Gheorghe. El a precizat că în 2012 speră la un buget cel puţin la fel ca cel din 2011. “Cu toate tăierile am reuşit să facem faţă, să nu trimitem asistenţii persoanelor cu handicap în şomaj, să plătim salariile angajaţilor, să întreţinem comuna şi să finanţăm câteva proiecte. Îmi doresc ca în 2012 bugetul să fie cel puţin la fel ca cel din 2011, şi să nu fim nevoiţi să trimitem oamenii acasă. Aşteptăm cu interes bugetul naţional, să vedem la ce ne vom raporta”, a spus primarul.