În aşteptarea celui de-al doilea verdict

Curtea de Apel Constanţa a finalizat, ieri, cercetarea judecătorească în dosarul în care foştii vameşi Mihai Mihăiţă şi Roberto-Lucian Bojin sînt acuzaţi de luare de mită, respectiv complicitate la luare de mită. Judecătorii au audiat-o, la înfăţişarea de ieri, pe Diana Julieta Dinu, cea care a susţinut denunţul făcut la DNA de şeful ei. „În luna aprilie 2004 a venit din Turcia un import de citirice şi eu am fost desemnată să mă ocup de vămuirea mărfii. Şeful meu mi l-a indicat pe Cristian Fuior ca persoană de contact şi am luat legătura cu acesta. După ce i-am dat documentele pentru a întocmi actele vamale, Fuior mi-a spus că nu poate fi făcută declaraţia vamală pentru că nu am respectat în prelabil o anumită reţetă. I-am adus la cunoştinţă acest lucru şefului meu, care a vorbit cu un comisionar vamal şi mi-a spus, la telefon, că i s-a cerut mită suma de 1.500 de dolari. El m-a îndrumat către un poliţist, şi însoţită de acesta am mers la DNA şi am formulat denunţul. În ziua flagrantului, m-am întîlnit cu Fuior care mi l-a prezentat pe Bojin, drept persoana care mă poate ajuta să rezolv problema importului. Eu i-am dat plicul cu cei 1.500 dolari lui Bojin, care a plecat fără să scoată un cuvînt. Imediat, Fuior a mers cu mine într-un birou şi i-a spus unei angajate să înceapă formalităţile pentru întocmirea declaraţiei vamale!”, a declarat Diana Julieta Dinu. Femeia a fost confruntată cu Cristian Fuior, care a aruncat toată vina asupraşefului său : „Mihăiţă mi-a sugerat să îl chem pe Bojin să se ocupe de întocmirea documentelor vamale pentru că el ştia mai bine procedura!”. Fuior a adăugat că nu a sesizat momentul în care Bojin a luat plicul cu bani. În final, procurorul de şedinţă a cerut condamnarea celor doi la pedepse cu suspendare sub supraveghere, în vreme ce avocaţii Apostol Armeanu şi Ion Popescu, au solicitat achitarea clienţilor lor. Pe 9 februarie, judecătorii vor da o doua sentinţă în acest dosar.

Potrivit actului de inculpare, pe 20 şi 21 aprilie 2004, Mihai Mihăiţă, adjunctul Biroului Vamal Port Constanţa, la aceea dată, a pretins, prin intermediul finului său, Roberto-Lucian Bojin, administratorul unei societăţi comerciale din Constanţa, suma de 1.500 dolari SUA pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la un import de citrice sosit în Portul Constanţa. La acea dată, anchetatorii au declarat că l-au prins în flagrant pe Bojin în momentul primirii banilor. Funcţionarul vamal Mihai Mihăiţă a fost acuzat de săvîrşirea infracţiunii de luare de mită în formă calificată, iar Lucian Roberto Bojin, de complicitate la aceeaşi infracţiune. Dosarul a trecut printr-o judecată, în urma căreia cei doi au fost achitaţi de Tribunalul Constanţa, în luna mai 2006. Sentinţa a fost menţinută de Curtea de Apel, iar procurorii au atacat-o, în recurs, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a hotărît, la sfîrşitul anului 2007, rejudecarea procesului. Tribunalul Constanţa i-a condamnat la cîte un an cu suspendare, însă atît DNA, cît şi ei au atacat decizia, iar dosarul s-a mutat la Curtea de Apel Constanţa.