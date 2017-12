În aşteptarea premiilor Oscar

CÂŞTIGĂTORII CASELOR DE PARIURI Lungmetrajul mut „L`Artiste / Artistul” este considerat favorit la câştigarea celor mai importante premii Oscar de anul acesta, potrivit cotelor afişate de principalele case de pariuri internaţionale. Filmul cineastului francez Michel Hazanavicius are prima şansă la categoriile Cel mai bun film al anului, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor într-un rol principal, Cel mai bun montaj şi Cea mai bună coloană sonoră originală. La categoria Cel mai bun film, de pildă, are o cotă de 1,05 să câştige statueta celui mai râvnit premiu din cinematografia mondială. Asta înseamnă că un pariu de zece de euro pe acest film poate aduce un profit net de doar 0,5 euro. Prin comparaţie, al doilea favorit de la această categorie, „The Descendants / Descendenţii”, are cota 21,00 şi poate aduce un profit net de 200 de euro la un pariu de zece euro. La categoria Cel mai bun regizor, casele de pariuri îl văd pe Michel Hazanavicius deja învingător, dată fiind cota acordată acestui regizor, de doar 1,10. Ceva mai strânsă se anunţă lupta pentru premiul Oscar pentru Cel mai bun actor într-un rol principal. Protagonistul filmului „L`Artiste / Artistul” Jean Dujardin, are o cotă de 1,61 să câştige trofeul, în timp ce următorul favorit, George Clooney, are 2,25 datorită prestaţiei din „The Descendants / Descendenţii”. Chiar dacă a câştigat Globul de Aur 2012 pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal, Meryl Streep nu este favorită să repete performanţa la gala Oscar de anul acesta şi are o cotă de 2,37 să câştige la această categorie, după Viola Davis, cotată cu 1,53 pentru rolul din „The Help”. În cursa pentru premiile acordate celor mai buni actori în roluri secundare, veteranul Cristopher Plummer şi Octavia Spencer sunt favoriţi să câştige datorită rolurilor din „Beginners”, respectiv „The Help”. Pelicula cu cele mai multe nominalizări, nu mai puţin de 11, „Hugo”, în regia lui Martin Scorsese, este considerată favorită doar la categoria Cea mai bună regie artistică, în timp ce premiul pentru Cel mai bun film într-o limbă străină pare deja acontat de lungmetrajul iranian „A Separation” cu o cotă 1,12.

MULT-DORITE STATUETE Premiile Oscar, care vor fi decernate duminică seară pentru a 84-a oară, sunt cele mai importante distincţii din cinematografia mondială, adevărate paşapoarte pentru actori şi regizori către onorarii mai mari şi către statutul de legendă a filmului. Premiile sunt acordate, începând din 1929, de Academia Americană de Film. Aceasta a luat fiinţă la 11 mai 1927, ca organizaţie profesională dedicată avansării artei şi tehnologiilor de producere a filmelor. În prezent, colegiului electoral al academiei numără peste 5.800 de membri, împărţiţi pe domenii de activitate (actorie, regie, machiaj, imagine etc.), cea mai numeroasă categorie fiind cea care îi desemnează pe actori, respectiv 1.250 de specialişti. Procedura de votare are loc prin corespondenţă şi se desfăşoară pe parcursul a două etape. În prima fază, membrii academiei stabilesc lista nominalizărilor la fiecare categorie în parte, iar apoi, tot prin vot, se aleg câştigătorii. În prezent, trofeul la care râvneşte orice cineast este înalt de 33 de centimetri şi cântăreşte 3,85 kilograme. Statuetele sunt realizate din britanium, un aliaj de cositor-cupru-antimoniu, şi sunt placate cu nichel, cupru, argint şi aur de 24 de karate. Costul de producţie este de aproximativ 18.000 de dolari pentru fiecare statuetă. La bază, aceasta are gravat un număr de serie, iar pe o plăcuţă este scris textul „Statueta nu poate fi vândută, transmisă sau transferată fără a fi, anterior, oferită Academiei”. Organizatorii au dreptul de preempţiune, prin contract, pentru suma de zece dolari. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din cauza crizei de metale şi a fondurilor reduse, premiile au fost realizate din ipsos pictat.

Prima ceremonie televizată a avut loc în 1953, când gazdă a fost actorul britanic de comedie Bob Hope, cel care, de altfel, a prezentat de cele mai multe ori decernarea premiilor, la 19 ediţii. Cele mai multe premii Oscar individuale, patru la număr, au fost câştigate de actriţa Katherine Hepburn şi de regizorul John Ford, fiind urmaţi în acest clasament de Jack Nicholson, cu trei premii, care, aflându-se încă în activitate, poate să le doboare, teoretic, recordul. Printre cei cu două Oscar-uri primite se numără Bette Davis, Meryl Streep, Sally Field, Spencer Tracy, Gary Cooper, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Daniel Day Lewis, Tom Hanks şi Marlon Brando. Cel mai tânăr câştigător al unui Oscar a fost actriţa Tatum O\'Neal, care în 1973, la vârsta de zece ani, a impresionat juriul prin rolul din „Paper Moon”. Cei mai vârstnici actori distinşi cu premiile Academiei Americane de Film au fost Henry Fonda, în 1982 , atunci în vârstă de 76 de ani, pentru rolul din „On Golden Pond”, şi Jessica Tandy, în 1990, la vârsta de 80 de ani, pentru prestaţia din „Driving Miss Daisy”.

MOMENTE ŞOC Discursul incoerent al lui Gwyneth Paltrow la primirea trofeului, sărutul pasional dintre Angelina Jolie şi fratele ei şi un exhibiţionist apărut pe scenă se numără printre cele mai şocante 12 momente din istoria premiilor Oscar. Discursul incoerent al lui Gwyneth Paltrow când a primit, în 1999, premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal, pentru prestaţia din „Shakespeare In Love / Shakespeare îndrăgostit”. Sărutul pasional dintre Adrien Brody şi Halle Berry. Starul filmului „The Pianist / Pianistul” a sărit pe Halle Berry şi a sărutat-o cu foc, când s-a urcat pe scenă să primească premiul Oscar pentru Cel mai bun actor în rol principal, din mâinile acesteia, în 2003. Totul părea să meargă bine în timpul discursului de mulţumire al Melissei Leo, când a câştigat, în 2011, premiul Oscarul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru interpretarea din „The Fighter / Luptătorul”, Referindu-se la discursul celei care a câştigat premiul cu un an înainte, Melissa Leo a spus: ”Când m-am uitat la Kate Winslet, anul trecut, totul părea al dracului de uşor”. La final, aceasta s-a scuzat, dar deja intrase în istorie.

Regizorul Michael Moore a criticat implicarea americanilor în războiul din Irak. Moore s-a lansat într-o critică la adresa fostului preşedinte american George W. Bush, în discursul său de mulţumire, când a primit Oscarul pentru Cel mai bun documentar, pentru „Bowling for Columbine / Cântec pentru un masacru”, în 2002. Hilary Swank a fost atât de uimită că a primit premiul Oscarul pentru Cea mai bună actriţă în rol principal, în 2000, pentru rolul din „Boys Don\'t Cry / Băieţii nu plâng”, încât a uitat să îl menţioneze pe soţul ei, Chad Lowe, în discursul de mulţumire. Când a câştigat Oscarul pentru Cel mai bun rol principal masculin, pentru „Philadelphia”, în 1994, Tom Hanks i-a adus un omagiu unui om care, probabil, şi-ar fi dorit să rămână în umbră. Tom Hanks i-a mulţumit lui Rawley Farnsworth, profesorul lui de teatru din liceu, pe care l-a descris ca fiind „unul dintre cei mai grozavi americani gay”. Profesorul încă nu vorbise public despre orientarea sa sexuală.

Angelina Jolie s-a sărutat pasional cu fratele ei, James Haven, la ediţia din 2001 a Oscarurilor. Cher a purtat o ţinută dezastruoasă, care arăta mare parte din corpul artistei, la ediţia din 1998 a premiilor Oscar. Regizorul Roberto Benigni a alergat pe scaune spre scena unde a primit Oscarul pentru cel mai bun actor, în 1999, pentru rolul din „La Vita e Bella / Viaţa e frumoasă”. Jennifer Garner s-a împiedicat pe scările care conduceau spre scenă. Artista a urcat ruşinată pe scena unde a prezentat un premiu Oscar, în 2006, după ce s-a împiedicat de trena rochiei sale, pe scări. „Îmi fac singură cascadoriile”, a glumit aceasta. David Niven a fost întrerupt de un exhibiţionist. Un om gol a fugit prin faţa actorului britanic pe scenă, când acesta o prezenta pe Elizabeth Taylor, la cea de-a 46-a gală a Oscarurilor, în 1974. Roman Polanski a primit o interdicţie din partea organizatorilor galei. În urmă cu zece ani, Roman Polanski câştiga Oscarul pentru Cel mai bun regizor, pentru „The Pianist / Pianistul”. Dar, din cauza trecutului său sumbru, nu a apărut la gală, deoarece poliţia americană l-ar fi arestat pe loc pentru pedofilie. La anunţarea premiului, toată audienţa l-a aplaudat în picioare pe Polanski. Harrison Ford a acceptat premiul în numele regizorului şi i l-a înmânat acestuia din urmă, într-o ceremonie care a avut loc la Festivalul Filmului American de la Deauville.