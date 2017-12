În aşteptarea tratamentelor hepatitelor B şi C

Peste 2.000 de persoane sunt, în 2012, pe lista de aşteptare pentru tratamentele hepatitelor B şi C, cu 5.000 mai puţini decât în 2009, însă multe dosare sunt rezolvate cu întârziere, din cauza caselor de asigurări de sănătătate judeţene, care amână expedierea actelor chiar şi cu doi ani. „În mai 2009, aveam pe liste 5.915 pacienţi pentru tratamentul hepatitei C şi 1.395 pentru tratamentul hepatitei B. În 2012, avem 1.232 de pacienţi pentru tratamentul hepatitei C şi 1.019 pentru cel al hepatitei B. Din păcate, multe case de asigurări de sănătate întârzie trimiterea dosarelor medicale. Este vorba despre cele din Galaţi, Brăila, Buzău, parţial şi Iaşi”, a declarat, ieri, Sofia Cialîcu, de la secretariatul Comisei de specialitate a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). În unele cazuri, întârzierile la expedierea actelor ajung la doi ani de zile, potrivit preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), Marinela Dedu. Casele de asigurări de sănătate judeţene şi cea a municipiului Bucureşti sunt autonome în privinţa cheltuirii banilor, ele stabilindu-şi prioritatea acordării tratamentelor în funcţie de patologii. În acest context, există şi pacienţi care, deşi au avut dosarul aprobat, renunţă la tratament, dar nu anunţă pe nimeni despre acest lucru, spun specialiştii. „Există cam cinci sau şase sute de dosare care nu sunt trimise la CNAS, spre aprobare. În 2011, CNAS a prelucrat 19.724 de dosare, 10 la sută neîndeplinind criteriile pentru aprobarea tratamentului”, a mai spus reprezentatul CNAS, la o conferinţă organizată pentru Ziua Mondială a Hepatitei (celebrată pe 28 iulie). În România, sunt înregistraţi între 700 şi 800 de pacienţi infectaţi cu virusul hepatitic C şi aproximativ un milion cu virusul hepatic B. Medicii spun că hepatita C este o boală vindecabilă, iar hepatita B poate fi ţinută în frâu, dacă pacientul respectă tratamentele prescrise.