În aşteptarea verdictului

Ancheta în cazul mamei suspectate că şi-a ucis nou-născutul continuă. Medicii legişti vor stabili astăzi dacă fătul s-a născut viu, caz în care femeia riscă să fie cercetată pentru comiterea infracţiunii de omor. Reamintim că Aurelia Avădănii, de 27 ani, din satul constănţean Pietreni, este suspectată de oamenii legii că şi-ar fi ucis copilul nou născut, aruncîndu-l în latrina din curtea casei. Totul a ieşit la iveală joia trecută, cînd Aurelia Avădănii a ajuns, în stare gravă, în urgenţa Spitalului Municipal Medgidia, cu dureri de burtă şi hemoragie. În urma consultului, medicii au descoperit că femeia născuse de curînd, aşa că i-au alertat pe poliţişti. „Ne-am dat seama că pacienta fusese însărcinată în 25 - 30 de săptămîni. Ea a susţinut că nu a ştiut că este însărcinată, însă mă îndoiesc de acest lucru, avînd în vedere faptul că a fost vorba despre o sarcină normală, pe care a purtat-o timp de aproape şapte luni”, a declarat dr. Stere Buşu, managerul Spitalului Municipal Medgidia. Aurelia Avădănii susţine însă că nu ştia că este însărcinată: „Miercuri seară mi s-a făcut foarte rău şi am început să sîngerez. M-am dus la toaletă şi, la un moment dat, am simţit că a căzut ceva. Nu mi-am dat seama ce s-a întîmplat. A doua zi m-am simţit şi mai rău, aşa că sora mea a chemat o ambulanţă, care m-a adus la spital. Eu nu am ştiut că sînt însărcinată”. Aurelia Avădănii nu este căsătorită şi nu are copii, iar în urmă cu şase luni s-a despărţit de un bărbat din Pietreni, cu care a avut o relaţie îndelungată şi care ar putea fi tatăl copilului.